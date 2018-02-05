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5 февраля 2018, 17:22 3

Благовещенца осудили за нападение на участкового полицейского

Благовещенца осудили за нападение на участкового полицейского
Фото: news.1777.ru

Разъяренный пьяный благовещенец, которого семья не пускала домой, ударил кулаком в лицо участкового, приехавшего урегулировать конфликт. За насилие в отношении представителя власти при исполнении суд приговорил виновного к реальному сроку лишения свободы.

Происшествие случилось в многоквартирном доме по улице Ленина. Участкового полицейского Раджабова вызвали на урегулирование конфликта на бытовой почве. На лестничной площадке находился жилец дома Левинсон в состоянии алкогольного опьянения и стучался в дверь.

Он сообщил представителю власти, что его не пускают в собственную квартиру. Участковый постучал в дверь, ему открыли, и он вошел. В квартире девушка пояснила, что мужчина на площадке – ее отчим. Она опасается за жизнь и здоровье людей в квартире, поэтому отказалась открывать.

Пока Раджабов выяснял обстоятельства происшедшего, Левинсон, оставшийся на лестнице, снова стал громко кричать и стучать в дверь квартиры. Полицейский вышел на лестничную площадку и потребовал прекратить совершение противоправных действий. Левинсон в ответ повел себя агрессивно, стал нецензурно грубить, а затем толкнул участкового в грудь и ударил рукой по лицу.

Раджабов сообщил нападавшему об уголовной ответственности за нападение на сотрудника полиции, извлек из своего портфеля электрошокер и заявил, что применит его. Левинсон попытался убежать. Раджабов взял нарушителя за руку. Нарушитель начал вырываться и обхватил шею участкового, «таким образом, что голова Раджабова оказалась с внутренней стороны локтевого сустава его левой руки, тем самым причинив физическую боль и внутрикожные кровоизлияния на шее, не причинившие вреда здоровью», сообщает Благовещенский городской суд.

Суд признал Левинсона виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года. Поскольку у подсудимого уже был условный срок, ему придется отсидеть три года и шесть месяцев в колонии-поселении.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Victrix

    Victrix
    5 часов назад



    Левинсон, оставшийся на лестнице, снова стал громко кричать и стучать в дверь квартиры. Полицейский вышел на лестничную площадку и потребовал прекратить совершение противоправных действий.



    Чё то я не понял. Попасть в собственное жильё, куда не пускают - это противоправно?

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