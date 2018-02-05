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5 февраля 2018, 17:15 2

Житель Свободного проведет почти три года в исправительной колонии за дачу взятки

Два года и восемь месяцев проведет житель Свободного в исправительной колонии строгого режима. Такое наказание назначено должнику по исполнительному производству за попытку дать взятку судебному приставу-исполнителю.

Решением суда ранее судимый амурчанин был обязан погасить долг перед микрофинансовой организацией в размере 35 тысяч рублей. Из них 10 тысяч рублей – это сумма основного долга и 25 тысяч рублей – проценты за использование денежных средств в течение полугода.

Однако вместо того, чтобы возвращать эту сумму, неплательщик обратился к судебному приставу, склоняя его к незаконному окончанию исполнительного производства. Пристав уведомил об этом УФССП России по Амурской области. Материалы так же были направлены в УФСБ России по Амурской области.

В ходе оперативного эксперимента в одном из рабочих кабинетов межрайонного отдела судебных приставов амурчанин лично передал судебному приставу-исполнителю 17 тысяч рублей. В этот момент его задержали сотрудники ФСБ.

Материалы проверки по факту покушения на дачу взятки были рассмотрены следственным отделом, возбуждено и расследовано уголовное дело. Материалы направлены в суд. Вынесен обвинительный приговор по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий», сообщает пресс-служба УФССП по Амурской области.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • КанзаС

    КанзаС
    10 часов назад

    Да...это не Сердюкову с Васильевой миллионы своровать, тут условным не отделаешься...

  • Владимир 5

    Владимир 5
    8 часов назад

    КанзаС

    Да...это не Сердюкову с Васильевой миллионы своровать, тут условным не отделаешься...



    Что могет Юпитер то не положено Быку. Дворяне - это дворяне а холопы это быдло

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