Житель Свободного проведет почти три года в исправительной колонии за дачу взятки

Два года и восемь месяцев проведет житель Свободного в исправительной колонии строгого режима. Такое наказание назначено должнику по исполнительному производству за попытку дать взятку судебному приставу-исполнителю.

Решением суда ранее судимый амурчанин был обязан погасить долг перед микрофинансовой организацией в размере 35 тысяч рублей. Из них 10 тысяч рублей – это сумма основного долга и 25 тысяч рублей – проценты за использование денежных средств в течение полугода.

Однако вместо того, чтобы возвращать эту сумму, неплательщик обратился к судебному приставу, склоняя его к незаконному окончанию исполнительного производства. Пристав уведомил об этом УФССП России по Амурской области. Материалы так же были направлены в УФСБ России по Амурской области.

В ходе оперативного эксперимента в одном из рабочих кабинетов межрайонного отдела судебных приставов амурчанин лично передал судебному приставу-исполнителю 17 тысяч рублей. В этот момент его задержали сотрудники ФСБ.

Материалы проверки по факту покушения на дачу взятки были рассмотрены следственным отделом, возбуждено и расследовано уголовное дело. Материалы направлены в суд. Вынесен обвинительный приговор по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий», сообщает пресс-служба УФССП по Амурской области.