В Амурской области протестировали новые технологии проведения ЕГЭ

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Пробный ЕГЭ по русскому языку прошел в Амурской области для 223 учеников 11-х классов Приамурья. Тренировочный госэкзамен сдавали в рамках широкомасштабной апробации новых технологий проведения ЕГЭ, которая прошла практически по всей стране, сообщает региональный минобр.

Во время пробного экзамена были применены технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) и перевода бланков ответов участников в электронный вид. Апробация нового программного обеспечения одновременно проходила в 83 субъектах РФ, включая Амурскую область.

В тренировочном мероприятии в Приамурье были задействованы 6 пунктов проведения экзамена. Участие приняли 45 организаторов, 10 технических специалистов, 19 членов государственных экзаменационных комиссий и руководителей ППЭ, а также 223 обучающихся 11 классов, у которых была возможность выполнить экзаменационные задания по русскому языку. Задания были не идентичны тем, что будут в единый день сдачи госэкзамена, но очень похожие, рассказали в амурском министерстве образования.

Для пробного экзамена распечатали все контрольно-измерительные материалы (КИМ), а после проведения экзамена результаты тут же на месте отсканировали и в электронном виде отправили в региональный центр обработки информации, уже оттуда данные отправили в Москву. Ранее материалы в региональный центр отвозили в запечатанных конвертах, а уже в центре их распечатывали и сканировали.

Апробация также включает обработку и проверку предметными комиссиями результатов участников на региональном и федеральном уровне. Школьники, сдавшие пробный экзамен по русскому, узнают свои результаты примерно через неделю.

Печатать КИМ непосредственно в экзаменационных пунктах в Приамурье, как и по всей стране, начали с 2014 года. Делалось это поначалу не повсеместно, а лишь в труднодоступных муниципальных образованиях.

Уже в 2017 году все материалы для госэкзамена печатали в 43 школах. Таким образом, охватили 75 % пунктов проведения экзамена. В 2018 году охватят 100 % школ, где пройдет ЕГЭ. Таких пунктов в области будет 57 и на каждом до начала госаттестации пройдут подобные проверки.

При этом печатать будут не только контрольные измерительные материалы, а полный комплект экзаменационных материалов для участников ЕГЭ, включая бланки. По информации регионального минобра, это еще больше повысит информационную безопасность госэкзамена, сократит возможность влияния человеческого фактора, сэкономит средства на доставку экзаменационных материалов на места, снизит нагрузку на организаторов экзаменов.

Печать полного комплекта для одного участника ЕГЭ занимает от 20 до 30 секунд. В среднем печать полных комплектов в аудитории из 15 человек будет занимать 10-12 минут. Сканирование работ сразу после проведения экзамена даст возможность сократить время первичной обработки бланков на региональном уровне, говорят чиновники.

В 2018 году единый госэкзамен уже по привычке пройдет в три этапа. Расписание экзаменов опубликовано на сайте Амур.инфо.