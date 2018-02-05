В Свободном ребенок рассказал на камеру, как его бьет мама

В соцсетях в одном из пабликов появилось видео, на котором ребенок рассказывает прохожему о том, что его бьет мама. По словам мальчика, из-за этого он боится идти домой. Последний раз мама разбила сыну нос за то, что он вернулся поздно из школы.

В подписи к видео указаны имя и фамилия ребенка, а также школа, в которой он учится. «Довелось автору данного видео повстречать на улицах города… рядового ученика первого класса ... Нос был окровавлен, на вопрос автора о причинах малец пояснил, что мамка таким образом "воспитывает". Если службы опеки видят это, прошу вас обратить внимание на данного ребёнка», – говорится в сообщении.

В амурском управлении МВД корреспонденту Амур.инфо сообщили, что полицейские уже видели эту видеозапись. По данному факту проводится проверка.

Тем временем редакция информагентства передала информацию и видео уполномоченному по правам ребенка в Амурской области Наталье Третьяковой. Наталья Павловна взяла ситуацию под контроль.