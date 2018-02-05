В Свободном формируют комфортную городскую среду

Фото: пресс-служба Свободного

В Свободном ведется работа по программе «Комфортная городская среда». 5 февраля специалисты управления ЖКХ организовали выезды на городские предприятия для объяснения важности выбора общественной территории, которую благоустроят в этом году.

Почему именно 5 территорий

С 9 января в Свободном начали прием заявок от жителей с предложениями по благоустройству. До этого общественная комиссия отобрала пять из 16 общественных территорий. В этот список не попали, например, парк железнодорожников и ряд других, поскольку они вошли в план социально-экономического развития города Свободного. До 2025 года на объекты, прописанные в этом плане, будет выделено финансирование из вышестоящих бюджетов. В итоге жителям было рекомендовано выбирать из пяти скверов:

– между улицей Комарова и улицей Октябрьской (Чесноки, около станции Михайло-Чесноковской);

– переулок Механический (Чесноки, рядом с д/с № 12);

– в районе пересечения улиц Куйбышева и Кирова (Суражевка, напротив магазина «Маяк»);

– в районе пересечения улиц Ленина и М.-Чесноковской (сквер у памятника основателям города);

– в районе пересечения улиц 50 лет Октября и Зейской (около памятника Леониду Гайдаю).

С 10 января начали поступать первые заявки от жителей. По состоянию на 2 февраля от горожан было уже принято почти 500 заявок.

Зачем выбирать территории

Задачу привлечь к выбору благоустраиваемых территорий как можно больше жителей поставило перед муниципалитетами правительство Российской Федерации. Именно жители, а не мэры и администрации муниципалитетов, должны определиться, какую общественную территорию приводить в порядок в первую очередь, сообщает пресс-служба администрации Свободного.

«Если жители будут проявлять минимальный интерес к этому вопросу, то из программы может выпасть весь регион до 2022 года», – отметила заместитель начальника управления по ЖКХ и благоустройству Людмила Криницкая.

И если это произойдет, то, соответственно, не будет и денег из федерального бюджета на то, чтобы «навести красоту».

Голосование в два тура

Выбор общественной территории в рамках программы «Комфортная городская среда» проходит в два тура. Первый этап закончится 7 февраля, на нем горожанам предлагают заполнить специальную анкету и выбрать одну из 5 территорий. По итогам скверы, занимающие лидирующие места, войдут во второй этап, который пройдет 18 марта – в день выборов президента России.

«В заданиях, где будут расположены 25 участков по выборам президента, в отдельных помещениях нужно будет также проголосовать за общественную территорию, которую будут благоустраивать в этом году», – рассказал первый заместитель главы Свободного по обеспечению развития местного самоуправления Михаил Кулабухов.

Тот сквер, который наберет больше всего голосов, преобразится уже в этом году. Для всех пяти предложенных общественных территорий в отделе по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации городу уже готовят дизайн-проекты, которые и покажут, как именно их можно благоустроить.

Максимальный охват

«С самого начала приема предложений информационные объявления по вовлечению жителей были даны во все городские СМИ, в том числе на “Авторадио”, “Алексеевский городской сайт” и на официальном сайте администрации города», – добавила Людмила Криницкая.

По выходным активисты «Молодой гвардии» собирали мнения горожан, организовав точку сбора в одном из торговых центров. Сейчас глава города дал распоряжение активизировать работу по сбору мнений на предприятиях. Специалисты управления по ЖКХ и благоустройству уже посетили 14 крупных организаций, в том числе свободненскую городскую больницу и теплоснабжающие предприятия.

Также информация с приглашениями принять участие в первом этапе выбора общественной территории распространяется активистами и неравнодушными гражданами в соцсетях и месенджерах.

Заполнить анкету и выбрать общественную территорию для благоустройства в Свободном можно:

– администрация города Свободного;

– управление ЖКХ (улица 50 лет Октября, 14);

– центр «Визит» п. Суражевка (улица Кирова,95);

– управление соцзащиты (улица 40 лет Октября, 92),

– библиотека бывшего ДК ЖД (в здании ДК ЖД),

– Центральная библиотека имени Крупской (улица Карла Маркса, 12),

– административное задание бассейна «Океан», центр занятости населения (улица 50 лет Октября, 6).

Кроме того, с 5 февраля начнет работать онлайн-голосование на официальном сайте администрации города svobnews.amur.ru.