Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:14 0

У Пенсионного фонда появился семейный калькулятор

У Пенсионного фонда появился семейный калькулятор

На сайте Пенсионного фонда появилась новая опция – семейный калькулятор. Он помогает узнать, имеет ли конкретная семья право на получение ежемесячной выплаты за второго ребенка из средств материнского капитала. Для расчета достаточно указать состав семьи, регион проживания и официальные доходы родителей и детей.

Найти калькулятор можно в разделе «Получателям МСК». Далее следует пройти в раздел «Как получить и потратить материнский капитал», затем нажать на вкладку «Как получить ежемесячную выплату» и после зайти в раздел «Как рассчитать среднедушевой доход семьи».

Как сообщало Амур.инфо, ежемесячная выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года. Размер выплаты в Амурской области составляет 11 979 рублей. А претендовать на выплату смогут амурские семьи, имеющие доход в расчете на члена семьи ниже 18 276 рублей.

Просмотров всего: 454

#дети #жизнь #закон

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 4

В Свободном ребенок рассказал на камеру, как его бьет мама
Общество 2

Частные садики Приамурья получат из областного бюджета 47 миллионов рублей
Общество 7

Жители Ерковцов пожаловались на бродячих коров
Происшествия 9

За гарантированную государством квартиру ребенку-сироте в Приамурье пришлось судиться