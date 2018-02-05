У Пенсионного фонда появился семейный калькулятор

На сайте Пенсионного фонда появилась новая опция – семейный калькулятор. Он помогает узнать, имеет ли конкретная семья право на получение ежемесячной выплаты за второго ребенка из средств материнского капитала. Для расчета достаточно указать состав семьи, регион проживания и официальные доходы родителей и детей.

Найти калькулятор можно в разделе «Получателям МСК». Далее следует пройти в раздел «Как получить и потратить материнский капитал», затем нажать на вкладку «Как получить ежемесячную выплату» и после зайти в раздел «Как рассчитать среднедушевой доход семьи».

Как сообщало Амур.инфо, ежемесячная выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1 января 2018 года. Размер выплаты в Амурской области составляет 11 979 рублей. А претендовать на выплату смогут амурские семьи, имеющие доход в расчете на члена семьи ниже 18 276 рублей.