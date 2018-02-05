Частные садики Приамурья получат из областного бюджета 47 миллионов рублей

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В 2018 году частные детские сады Амурской области получат в качестве поддержки 47 миллионов рублей из областного кошелька. Поддержка негосударственного сектора – одна из возможностей повысить уровень доступности дошкольного образования, сообщает минобрнауки региона.

Рассчитывать на государственную поддержку могут только детские сады, имеющие лицензию на образовательную деятельность. Таких дошкольных учреждений в области – 22, их посещает около 1 000 маленьких амурчан. По информации специалистов отдела планирования и финансирования минобрнауки Амурской области, по региону средний размер субсидии на одну группу составляет 800 тысяч рублей в год.

Субсидия предоставляется на приобретение игр и игрушек, книг, учебных пособий и оборудования, инвентаря, а также на оплату труда определенных категорий сотрудников. На родительскую плату за посещение ребенка частного дошкольного учреждения субсидия не распространяется.

В 2017 году на поддержку частных садиков было выделено 34,6 миллиона рублей.