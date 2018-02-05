Зимний дрифт на льду прошел под Благовещенском

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В минувшие выходные, 3 и 4 февраля, под Благовещенском прошел чемпионат по зимнему дрифту. Всего на лед Чигиринского водохранилища вышли состязаться 18 участников соревнований: 12 – в классе street, шестеро – в классе pro.

Организаторы на льду подготовили специальную трассу для дрифта, частично повторяющую знаменитую трассу в Красноярске. На соревнования приехали участники не только из Благовещенска, но и из других городов Амурской области.

«В классе street состязаются любители на обычных уличных автомобилях, даже на обычных "Жигулях", – рассказал организатор чемпионата Антон Пудовкин. – Машины никак не переоборудованы, используют простую зимнюю, максимум шипованную резину».

В итоге на первом месте в этом классе оказался Александр Якимович, серебряным призером стал Виталий Кандашов, а замкнул тройку лидеров Денис Зайцев, который вышел на лед как раз на «Жигулях».

В классе pro состязаются уже более профессиональные спортсмены на специально переоборудованных под дрифт машинах. На колесах у них уже специальные раллийные покрышки.

В этом классе золото досталось Антону Пудовкину, на втором месте Иван Канищев, третьим стал Александр Коваль. В командном зачете лучшей стала команда JDM Garage из Благовещенска.

«В принципе, отличий зимнего дрифта от летнего немного, – рассказал Антон Пудовкин. – Зимний он более доступен, особенно для обычных машин класса street. А у раллийной резины сцепление настолько высокое, что нет особой разницы – на льду проходит дрифт или на асфальте».

3–4 февраля прошел первый этап чемпионата. Через месяц амурские дрифтеры снова выйдут на ледовую трассу.