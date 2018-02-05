Газовики принесли амурскому бюджету почти 1,5 миллиарда рублей

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В бюджет Амурской области строительство газовых проектов в 2017 году принесло 1 420 миллионов рублей. Налоговые поступления от реализации инвестиционных проектов газовой отрасли подсчитали в министерстве экономического развития региона.

Строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» принесло в бюджет региона 1 134,6 миллиона рублей налоговых поступлений, что в пять раз превысило поступления 2016 года. Стройка Амурского газоперерабатывающего завода пополнила копилку региона на 284,7 миллиона.

«Налоговые поступления от строительства и реализации газовых проектов позволяют нам увеличить расходы бюджета на социальные нужды. Это строительство и реконструкция школ, больниц, спортивных объектов, а также улучшение дорожного фонда», – отметила министр экономического развития Амурской области Светлана Балова.

Всего в строительстве газовых проектов участвуют более 60 организаций, среди которых 10 региональных строительных компаний.