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сегодня, 14:18 7

Газовики принесли амурскому бюджету почти 1,5 миллиарда рублей

Газовики принесли амурскому бюджету почти 1,5 миллиарда рублей
Фото: kramatorskpost.com

В бюджет Амурской области строительство газовых проектов в 2017 году принесло 1 420 миллионов рублей. Налоговые поступления от реализации инвестиционных проектов газовой отрасли подсчитали в министерстве экономического развития региона.

Строительство магистрального газопровода «Сила Сибири» принесло в бюджет региона 1 134,6 миллиона рублей налоговых поступлений, что в пять раз превысило поступления 2016 года. Стройка Амурского газоперерабатывающего завода пополнила копилку региона на 284,7 миллиона.

«Налоговые поступления от строительства и реализации газовых проектов позволяют нам увеличить расходы бюджета на социальные нужды. Это строительство и реконструкция школ, больниц, спортивных объектов, а также улучшение дорожного фонда», – отметила министр экономического развития Амурской области Светлана Балова.

Всего в строительстве газовых проектов участвуют более 60 организаций, среди которых 10 региональных строительных компаний.

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#налоги #экономика

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    «Налоговые поступления от строительства и реализации газовых проектов позволяют нам увеличить расходы бюджета на социальные нужды. Это строительство и реконструкция школ, больниц, спортивных объектов, а также улучшение дорожного фонда», – отметила министр экономического развития Амурской области Светлана Балова.

    Кто будет заниматься в тех школах?.. ЗАЧЕМ ездить по тем дорогам, куда они должны приводить? На что жить людям и ЗАЧЕМ им жить в районах области, если предприятий там нет?.. парикмахерами и фотографами работать? В очередной раз проедаем и скармливаем деньги "строителям" и "дорожникам", спасая ИХ бизнес?

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    2 часа назад

    Из данной суммы сколько область вернет Москве обратно в виде различных налогов НДФЛ и им подобным, около 35%, банкам за предоставленные кредиты, где эти денежки. Круговорот средств в России.

  • БЕЛОГОРЕЦ2

    БЕЛОГОРЕЦ2
    2 часа назад

    СВЕТА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЗА ЭТО. ЕСЛИ БУДЕТ ТРИЛЛИОН БУДЕТ ЖИТЕЛЕЙ МИЛЬОН

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    Чтобы вы понимали масштаб. Дорожный фонд города Краснодар ( города, Карл ) 2 миллиарда рублей в год.

  • postal

    postal
    1 час назад

    Еще только в Краснодаре живет населения столько,сколько во всей АО,а если во всей городской агломерации,то еще 500 тысяч прибавить можно!

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    postalЕще только в Краснодаре живет населения столько,сколько во всей АО,а если во всей городской агломерации,то еще 500 тысяч прибавить можно!


    Можно загуглить протяженность дорог и все встанет на свои места.Как там велосипедная дорожка в Новотроицкое поживает??

  • ООШШ

    ООШШ
    1 час назад

    Пишут,говорят чиновники,это их работа,мы видим,а на самом деле,не дороги в Амурской области,а направления,были,есть и будут,про остальное тоже знаем,ведь мы коренные жители.

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