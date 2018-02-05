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Проголосовать на президентских выборах амурчане смогут в Таиланде и во Вьетнаме

Проголосовать на президентских выборах амурчане смогут в Таиланде и во Вьетнаме

Почти 400 избирательных участков будут работать за рубежом 18 марта. Амурчане смогут проголосовать на президентских выборах, даже находясь в отпуске, к примеру, в Таиланде, Китае или во Вьетнаме.

Специальную памятку для тех, кто в день выборов 18 марта 2018 года будет находиться в деловых, служебных и туристических поездках, разработали в избиркоме. В ней полностью расписан алгоритм действий и указан подробный список зарубежных избирательных участков.

Всего в перечень вошел 381 участок. 18 марта проголосовать можно будет в Японии, КНДР, Объединенных Арабских Эмиратах, Франции, Эстонии, Южной Осетии и других странах. Для амурчан наиболее актуальны Китай,Таиланд и Вьетнам. Так, 5 участков организуют на территории КНР. Они будут расположены на базе Генконсульств в крупных городах Пекине, Шанхае, Шеньяне, Гуанчьжоу, Гонконге. В Таиланде проголосовать за кандидатов можно будет в Бангкоке, Паттайе и на Пхукете. Во Вьетнаме участки откроются в Ханое, Хошимине, Дананге и Вунгтау.

Отдыхающим для того, чтобы принять участие в голосовании за границей, достаточно будет предъявить загранпаспорт. При этом до 12 марта граждане должны заявить в любую территориальную или участковую избирательную комиссию, в МФЦ или через портал госуслуг, о голосовании по месту нахождения. Если в этот срок подать заявление не успеют, документ примут в участковой избирательной комиссии до 14 часов 17 марта.

Найти памятку граждане могут на сайте Центральной избирательной комиссии www.cikrf.ru под баннером «Выборы Президента Российской Федерации в разделе "Голосование граждан России за пределами территории Российской Федерации"». Также информация доступна на сайте амурского министерства ВЭСТиП.

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#выборы #отдых #российская власть

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