Жители Ерковцов пожаловались на бродячих коров

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Жители Ерковцов Ивановского района пожаловались на коров, бродящих без присмотра по селу. Животные регулярно заходят в чужие огороды: летом вытаптывают грядки и портят посадки, а сейчас воруют сено и ломают проволочные изгороди.

Вернувшись вечером домой, сельчане порой в собственном дворе встречают 10-12 рогатых разбойниц. На скот, разгуливающий без присмотра, жители пожаловались ветеринарному инспектору. Она выехала в село и обнаружила сразу четверых владельцев ЛПХ, нарушающих законодательство. Одна из хозяек держит всего две коровы, у другого нарушителя 12 голов крупного рогатого скота, но во всех четырех случаях животные самостоятельно пасутся за пределами села, а вечером сами возвращаются домой.

«Скорее всего, у владельцев проблемы с кормами. Поэтому животных и выпускают на летнее пастбище, чтобы коровы могли поискать прошлогоднюю траву под снегом. А по пути обратно они видят в чужих огородах уложенное сено и забредают туда», – пояснила инспектор управления ветеринарии и племенного животноводства Приамурья Татьяна Морозова.

На бродячий скот жители неоднократно жаловались в местную администрацию, но проблема осталась.

Теперь за нарушение правил карантина животных владельцам коров придется выплатить штраф. Если выводов сельчане не сделают, в следующий раз штрафы будут уже больше. Пострадавшие от бродячих животных семьи могут дополнительно взыскать с владельцев коров возмещение причиненного им вреда – будь то поеденное сено, сломанный забор или испорченные грядки, пояснили в управлении ветеринарии.