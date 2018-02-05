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сегодня, 13:12 7

Жители Ерковцов пожаловались на бродячих коров

Жители Ерковцов пожаловались на бродячих коров
Фото: agroxxi.ru

Жители Ерковцов Ивановского района пожаловались на коров, бродящих без присмотра по селу. Животные регулярно заходят в чужие огороды: летом вытаптывают грядки и портят посадки, а сейчас воруют сено и ломают проволочные изгороди.

Вернувшись вечером домой, сельчане порой в собственном дворе встречают 10-12 рогатых разбойниц. На скот, разгуливающий без присмотра, жители пожаловались ветеринарному инспектору. Она выехала в село и обнаружила сразу четверых владельцев ЛПХ, нарушающих законодательство. Одна из хозяек держит всего две коровы, у другого нарушителя 12 голов крупного рогатого скота, но во всех четырех случаях животные самостоятельно пасутся за пределами села, а вечером сами возвращаются домой.

«Скорее всего, у владельцев проблемы с кормами. Поэтому животных и выпускают на летнее пастбище, чтобы коровы могли поискать прошлогоднюю траву под снегом. А по пути обратно они видят в чужих огородах уложенное сено и забредают туда», – пояснила инспектор управления ветеринарии и племенного животноводства Приамурья Татьяна Морозова.

На бродячий скот жители неоднократно жаловались в местную администрацию, но проблема осталась.

Теперь за нарушение правил карантина животных владельцам коров придется выплатить штраф. Если выводов сельчане не сделают, в следующий раз штрафы будут уже больше. Пострадавшие от бродячих животных семьи могут дополнительно взыскать с владельцев коров возмещение причиненного им вреда – будь то поеденное сено, сломанный забор или испорченные грядки, пояснили в управлении ветеринарии.

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#животные #закон #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    на говядину супостатов

  • БаРмалей

    БаРмалей
    3 часа назад

    Бродяги,бродячие собаки и коровы!Вот это страна!Горжусь!

  • 123.rewq

    123.rewq
    3 часа назад

    Дожилась Россия - то бродячие собаки доставали, а теперь уже коровы. Похоже поголовье коров в России стало таким огромным, что уже негде их содержать. Грядет изобилие молока и говядины.

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    2 часа назад

    Кругом одни жалобы на эти три коровы которые остались в каждом селе. При СССр сотни были, по несколько в каждой семье и жалоб не было.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    2 часа назад

    бродячие коровы имеющие хозяев - сильно сказано.

  • Леночка 19--

    Леночка 19--
    2 часа назад

    Вот вспоминаю когда жила в деревне и была у нас две коровы. И о ужас когда целое стадо коров возвращалось с пастбищ Да кстати почти у каждой семьи были коровы. А теперь на всю деревню штук 10 не найдется.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Братеев

    на говядину супостатов



    Вот щаз ЗШ набегут и расскажут, кого надо на говядину, а с кого, вообще, шкуру содрать! )))



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