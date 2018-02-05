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Минус 15...20 градусов днем: прогноз погоды в Приамурье на 6 февраля

Минус 15...20 градусов днем: прогноз погоды в Приамурье на 6 февраля
Фото: pixabay.com

В Амурской области 6 февраля будет малооблачно, по северу местами пройдет слабый снег. Ветер будет дуть с запада, северо-запада со скоростью 3-8 метров в секунду, временами штиль.

Температура ночью понизится до 33…38 градусов мороза, местами – минус 25…30. Днем термометры покажут 15…20 градусов ниже нуля, местами около минус 25.

В Благовещенске ожидается малооблачная погода, без осадков. Северо-западный ветер наберет скорость 1-6 метров в секунду, днём – до 8 метров в секунду. Температура ночью составит 26…28 градусов мороза, днем около минус 15, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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