Мать раненного в Белогорске солдата: я буду землю рыть зубами, но до истины докопаюсь

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Родные южноуральского срочника Евгения Кувайцева, который был ранен в голову в белогорской части, уверены, что военные заметают следы после ЧП. У матери пострадавшего парня много вопросов к следствию, она уверена, что в ее сына стреляли.

О состоянии сына, о следствии по делу и о своей версии мать Евгения, Елена Терентьева, рассказала по телефону корреспонденту Амур.инфо. По версии близких, к трагедии привел конфликт на межнациональной почве.

Елена побывала в части и прошла тем же маршрутом, что и ее сын незадолго до ЧП. Попала и в заброшенное здание, где военнослужащего нашли с простреленной головой. То, что она там увидела, не оставило никаких сомнений – сын не пытался свести счеты с жизнью.

«Я не просто уверена, я больше чем уверена, что в него стреляли, и тут это все спланировано. Они могут все что угодно говорить: у них проходили военные действия, подготовка к терроризму, какие-то там учения, я не знаю, что... 20 минут на службе парня не было, отпросился якобы в туалет. Это все полный беспредел. Я прошла с дочерью от этого клуба, где у них был ящик с боеприпасами, и до этого старого заброшенного здания. Я дошла до 4-го этажа, мы поднялись – там все вылизано чуть ли не языком, лестничная площадка тоже вылизана. И парень один говорит, что сам там чистил. Для чего все это делали?

Мне следователь пояснил, что он собрал вещдоки, а остальное уже неважно. Нет, важно – ты же знаешь, что еще будет проверка. Сами посудите: заброшенное здание, для чего все это подчищать? Оно никому не нужно, зачем подчищать тогда вчистую? Уже сразу понятно – тут что-то не то», – поделилась Елена.

И это не единственная причина, по которой мать южноуральского срочника не верит следствию.

«В вашей военной прокуратуре я никому не верю, они все замели следы. На экспертизу до сих пор не отдали ни одно вещественное доказательство, все находится в следственном отделе. Как мне пояснил следователь, что он якобы собирает весь материал. В деле фигурирует какой-то телефон дорогой, но я считаю, что это громоотвод, за этим кто-то стоит выше и дальше.

Это будет очень большое и длительное разбирательство, но мы все равно до истины дойдем. Я вам гарантирую: я буду землю рыть зубами, но я до истины дойду, я докопаюсь. Потому что я сына сюда отдала служить здорового, который хотел проходить службу в армии, хотел подписать контракт, а получается, что я его заберу отсюда инвалидом», – не сдерживает слез женщина.

Поводом для ЧП мог послужить конфликт на межнациональной почве, думает женщина. Причина – один из разговоров с сыном. По ее словам, по телефону Евгений рассказывал о конфликте с одним из сослуживцев родом из южного региона страны.

«Когда в учебке еще был, позвонил и рассказал, что закусился с дагестанцем и подрался. У меня аж сердце замерло. Но потом успокоил, что вроде все нормально. Вообще, не жаловался, он этого не любил. Он сюда не хотел, он рвался в горячие точки служить. Я даже обрадовалась, что его сюда направили. Подумала, ну, слава богу, не так опасно. Хотя как мать я все равно, конечно, переживала.

Он мне звонил и говорил: "Да, мам, тут вообще ничего страшного, вывезут нас на полигон, сфотографируют для показухи, для отчета руководству. А так, снег убираем, на плацу маршируем, тут вообще ничего такого нет". Говорил, не армия, а детский сад», – рассказала Елена.

Сестра Евгения – Валентина – тоже уверена, что военные неспроста навели чистоту в заброшенном здании, в котором нашли ее младшего брата. Вот, что она написала в одной из социальных сетей: «Были с мамой в военной прокуратуре: рука руку моет! У них все схвачено, заметают свои следы. Просят, чтобы я брату подписала, что это суицид. Мы не верим не единому слову».

В качестве доказательства Валентина приводит переписку, в которой упоминается сослуживец Евгения и которую ей прислали по Интернету: «…у нее Сашка вместе с Женькой служит. Она, короче, говорит, что ей Сашка звонил и рассказал, что не сам. Эти, типа, специально так выставили, что сам. Так что не верьте: он не сам это сделал. Не оставляйте это так».

По словам Елены Терентьевой, они собираются делать независимую экспертизу. Заверила, что власти Челябинской области, откуда Евгений родом, оказывают ей всяческую поддержку. В частности, помогли нанять лучших адвокатов Челябинска, которые не проигрывали ни одного дела. Делать запросы юристы будут дистанционно.

«Если бы я как мать знала, что мой сын на это способен, я бы все равно чего-то добивалась, но я-то знаю, что мой сын на это не способен. Я и следователю сказала: "Не делайте из меня дуру, я русская баба", – прямо так и сказала. Я докопаюсь до истины, я по жизни борец и всегда добиваюсь справедливости. Мне помогут. В Амурской области останусь до тех пор, пока сыну не станет лучше. Все остальное для меня сейчас второстепенно. Нам военные сняли здесь квартиру, возят нас по нашему требованию, куда нам надо. Мне сейчас не до работы, пока здесь в госпитале находится сын.

У сына я бываю каждый день по два раза. По поводу его состояния – все пока стоит на месте. Кома у него тяжелая, первой степени, головной мозг не работает. Не могу об этом говорить, мне становится от этого плохо, очень плохо (плачет). Может быть, мы его будем транспортировать в военный госпиталь Бурденко, но пока это невозможно, так как еще прогнозов нет. А при транспортировке его надо будет поднимать в воздух, то есть отключать от аппаратов. Аппараты ему давление поддерживают, а в воздухе это будет невозможно сделать, и ни один врач на себя такую ответственность не возьмет. Врачи здесь делают все возможное, борются за него. В отличие от следователей, к врачам у нас вопросов нет», – рассказала мама лежащего в коме Евгения Кувайцева.

Евгений – младший из четырех детей Елены Терентьевой, в марте ему исполнится только 19 лет. В белогорской военной части он успел отслужить всего два месяца. В армию его призвали 7 ноября, а уже 26 января нашли в заброшенном здании с огнестрельным ранением головы. Ведется следствие. По факту ранения военнослужащего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на доведение до самоубийства».