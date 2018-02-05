Благовещенские коммунальщики не могут устранить порыв из-за рекламного щита

«Вчера днем наши специалисты пытались найти владельца этого щита, который стоит непосредственно на нашей линии и не дает начать работы. Только к вечеру удалось выйти на него. Сегодня утром он своими силами начал демонтаж. Саму металлическую трубу и баннер владелец уже убрал, теперь проблема в бетонном основании – его он сам не может убрать. Сейчас за бетонную конструкцию взялись наши специалисты. Сразу после того как путь к водоводу будет очищен, аварийная бригада возьмется за ремонтные работы», – сообщили в пресс-службе АКС.

Тем временем без водоснабжения остаются два дома. Жителям подвозят воду. Коммунальщики обещают решить проблему до конца дня.