Благовещенские коммунальщики не могут устранить порыв из-за рекламного щита
В Благовещенске больше суток без воды остаются два многоквартирных дома по адресам: Забурхановская, 93 и 95. Порыв случился 4 февраля утром, но коммунальщики все еще не приступили к устранению аварии. Причина тому – незаконно установленный рекламный щит, который перекрыл доступ к водоводу.
«Вчера днем наши специалисты пытались найти владельца этого щита, который стоит непосредственно на нашей линии и не дает начать работы. Только к вечеру удалось выйти на него. Сегодня утром он своими силами начал демонтаж. Саму металлическую трубу и баннер владелец уже убрал, теперь проблема в бетонном основании – его он сам не может убрать. Сейчас за бетонную конструкцию взялись наши специалисты. Сразу после того как путь к водоводу будет очищен, аварийная бригада возьмется за ремонтные работы», – сообщили в пресс-службе АКС.
Тем временем без водоснабжения остаются два дома. Жителям подвозят воду. Коммунальщики обещают решить проблему до конца дня.
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