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сегодня, 12:32 9

Благовещенские коммунальщики не могут устранить порыв из-за рекламного щита

Благовещенские коммунальщики не могут устранить порыв из-за рекламного щита

В Благовещенске больше суток без воды остаются два многоквартирных дома по адресам: Забурхановская, 93 и 95. Порыв случился 4 февраля утром, но коммунальщики все еще не приступили к устранению аварии. Причина тому – незаконно установленный рекламный щит, который перекрыл доступ к водоводу.

«Вчера днем наши специалисты пытались найти владельца этого щита, который стоит непосредственно на нашей линии и не дает начать работы. Только к вечеру удалось выйти на него. Сегодня утром он своими силами начал демонтаж. Саму металлическую трубу и баннер владелец уже убрал, теперь проблема в бетонном основании – его он сам не может убрать. Сейчас за бетонную конструкцию взялись наши специалисты. Сразу после того как путь к водоводу будет очищен, аварийная бригада возьмется за ремонтные работы», – сообщили в пресс-службе АКС.

Тем временем без водоснабжения остаются два дома. Жителям подвозят воду. Коммунальщики обещают решить проблему до конца дня.

Просмотров всего: 3152

#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    Слабаки! На западе дома без спроса валят и ничо.

  • БЕЛОГОРЕЦ2

    БЕЛОГОРЕЦ2
    2 часа назад

    ЗАБОРЧИКОМ АККУРАТНО ОБНЕСТИ И КОНЬКИ ДЕТЯМ ВЫДАТЬ!

  • Olivyeva

    Olivyeva
    41 минута назад

    А наказание за незаконную установку рекламного щита будет?

    Ради храма в микрахе канализационный коллектор перенесли,

    а тут могли бы водовод обходной сделать.

    Вот.

    Нуачё? Проблем то...

  • Siam07

    Siam07
    38 минут назад

    время 16.30 воды нет!!! Три инвалида ходят вокруг этой ямы

  • Siam07

    Siam07
    38 минут назад

    время 16.30 воды нет!!! Три инвалида ходят вокруг этой ямы

  • Siam07

    Siam07
    29 минут назад

    и не 2 дома, а + производственные боксы!!!

  • vertex

    vertex
    18 минут назад

    Olivyeva

    А наказание за незаконную установку рекламного щита будет?

    Ради храма в микрахе канализационный коллектор перенесли,

    а тут могли бы водовод обходной сделать.

    Вот.

    Нуачё? Проблем то...



    Вообще то запрещено, что - либо устанавливать на водоводе подземной прокладки, на теплотрассах под землей в лотках. Где эффективные ставленники и кто дает разрешения на данные установки? То гаражи поналепят, то щиты рекламные. Потом сносить нужно, если хозяина не обяжут.

  • vertex

    vertex
    17 минут назад

    Siam07

    время 16.30 воды нет!!! Три инвалида ходят вокруг этой ямы



    Неужто, САМи верха ходят?

  • Olivyeva

    Olivyeva
    8 минут назад

    vertex
    Olivyeva

    А наказание за незаконную установку рекламного щита будет?

    Ради храма в микрахе канализационный коллектор перенесли,

    а тут могли бы водовод обходной сделать.

    Вот.

    Нуачё? Проблем то...



    Вообще то запрещено, что - либо устанавливать на водоводе подземной прокладки, на теплотрассах под землей в лотках. Где эффективные ставленники и кто дает разрешения на данные установки? То гаражи поналепят, то щиты рекламные. Потом сносить нужно, если хозяина не обяжут.


    Так вот о чём и речь.

    Штрафовать то будут за это щит?

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