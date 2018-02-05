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В Ивановском районе в ДТП погиб водитель

В Ивановском районе в ДТП погиб водитель
Фото: www.instagram.com/dtpgram_blg

В воскресенье, 4 февраля, около 22 часов произошло ДТП, в котором погиб человек. Авария случилась на 75 километре трассы Благовещенск – Белогорск.

Автомобиль Toyota Vista двигался в сторону Белогорска. Водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет. Машина врезалась в дерево, мужчина погиб на месте.

На место происшествия выехала дежурная смена пожарного поста при пожарной части 31 села Среднебелая, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ. На месте аварии пожарным-спасателям удалось деблокировать заклинившую дверь и извлечь тело мужчины 1977 года рождения, который на момент прибытия пожарного подразделения был уже мертв. Тело амурчанина пожарные передали медикам.

Как сообщили в Амурском управлении МВД, по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

Просмотров всего: 3447

#ДТП #происшествия

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Комментарии
Показать все (11) Обсудить на форуме
  • Ириночка

    Ириночка
    4 часа назад

    Соболезнование родным и близким

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    почему у нас в области все обочины засажены крупными деревьями????? улетел бы в поле и остался жив может быть....

  • Дарья

    Дарья
    4 часа назад

    чтобы дороги не переметало.давайте деревья,столбы, светофоры в городах поубираем

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    в городе ограничение скорости 60-40 км/ч

  • Буцефал

    Буцефал
    4 часа назад

    Пренебрёг ремнями безопасности?Скоростной режим? Итог очевиден... Блин, и все нарушители ПДД думают со мной этого точно не случится.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    inoy

    в городе ограничение скорости 60-40 км/ч



    А потому никто не гоняет свыше!

    Все взаимовежливы и предупредительны!

  • lana78

    lana78
    3 часа назад

    да дело то не в деревьях

  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    гоняют везде

  • тт

    тт
    3 часа назад

    inoyпочему у нас в области все обочины засажены крупными деревьями????? улетел бы в поле и остался жив может быть....


    А когда при обгоне во встречную машину влетают, кого убрать надо?

    Или обгоняют так, что заносит на встречную полосу, где сносят машины этой полосы?

  • dushniy_kontakter

    dushniy_kontakter
    2 часа назад

    может быть уснул

  • Spirt

    Spirt
    1 час назад

    Жалко людей , но слава богу ни кого не забрал с собой

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