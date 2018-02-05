В Ивановском районе в ДТП погиб водитель

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В воскресенье, 4 февраля, около 22 часов произошло ДТП, в котором погиб человек. Авария случилась на 75 километре трассы Благовещенск – Белогорск.

Автомобиль Toyota Vista двигался в сторону Белогорска. Водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет. Машина врезалась в дерево, мужчина погиб на месте.

На место происшествия выехала дежурная смена пожарного поста при пожарной части 31 села Среднебелая, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ. На месте аварии пожарным-спасателям удалось деблокировать заклинившую дверь и извлечь тело мужчины 1977 года рождения, который на момент прибытия пожарного подразделения был уже мертв. Тело амурчанина пожарные передали медикам.

Как сообщили в Амурском управлении МВД, по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.