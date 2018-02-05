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В Циолковском началась зимняя студенческая стройка

В Циолковском началась зимняя студенческая стройка
Фото: smitsmitty

4 февраля состоялось торжественное открытие зимней студенческой стройки на космодроме Восточный. К работе на объекте приступили шесть строительных отрядов, в числе которых ребята из Приамурья, Белгородской и Самарской областей, Республик Адыгея и Коми, а также Алтайского края. Всего задействованы 56 студентов.

Амурскую области представляют студенты из Амурского колледжа строительства и ЖКХ, а также Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства.

Во время церемонии открытия бойцам вручили путевки на работу. Торжество завершилось небольшим концертом, на котором ребята продемонстрировали свои таланты: играли на гитаре, пели песни, читали стихи. «Встреча, по традиции, прошла в дружеской атмосфере, настраивая на трудовой лад и мотивируя на лучший результат», – поделились студенты.

Зимняя стройка продлится до середины марта. Все это время студотрядовцы будут трудиться в городе Циолковский, сообщает региональное министерство образования и науки.

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#космодром #космос

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