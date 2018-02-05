В «Русгидро» озвучили официальную причину аварии на Нижне-Бурейской ГЭС

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Причиной разрушения оси шарнирной опоры стало нарушение технологии ее изготовления – перегрев стали и проявление обратимой отпускной хрупкости. Экспертизой также выявлено низкое качество стали аварийной оси, ее высокая загрязненность неметаллическими включениями. Это указывает на то, что сталь не продувалась после выплавки аргоном, что является грубым нарушением технологии изготовления.

В комиссию по техническому расследованию инцидента вошли представители «РусГидро», Ростехнадзора, АО «Трест Гидромонтаж», АО «Ленгидропроект», Нижне-Бурейской ГЭС, ООО «ПромГидроЭнергоМаш». Выводы комиссии основаны на результатах исследований и экспертиз, проведенных ведущими научно-техническими организациями в области строительства, гидротехники и металлургии. Комплексная металловедческая экспертиза поврежденной оси затвора проведена Московским институтом стали и сплавов, расчеты прочности опор и конструкции затвора выполнены Московским государственным строительным университетом, гидравлические исследования проведены Всероссийским научно-исследовательским институтом гидротехники имени Веденеева.

Затвор и оси затвора были изготовлены в 2014 году на украинских предприятиях по договору с генеральным подрядчиком строительства АО «Трест Гидромонтаж». В 2015 году затвор был смонтирован на Нижне-Бурейской ГЭС. Разрушение оси произошло в ходе штатного маневрирования затвором, проводившегося в точном соответствии с действующими регламентами эксплуатации. Нарушений в действиях персонала строящейся ГЭС не было.

По результатам расследования даны поручения, направленные на повышение надежности затворов водосливной плотины Нижне-Бурейской ГЭС. Генеральному подрядчику строительства поручено обеспечить изготовление и монтаж нового затвора пролета № 1, а также произвести замену всех осей шарнирных опор либо шарнирных опор целиком остальных четырех затворов водосливной плотины Нижне-Бурейской ГЭС. Все новые оси затворов будут изготовлены в России с организацией независимого инструментального контроля качества изготовления и соблюдения технологии изготовления.

Как сообщалось ранее, повреждение затвора пролета № 1 водосливной плотины Нижне-Бурейской ГЭС произошло 24 августа 2017 года, следствием чего стало временное подтопление пристанционной площадки гидроэлектростанции. Пострадавших не было, оборудование машинного зала ГЭС повреждений не получило, объем пропуска воды в нижний бьеф не превысил разрешенных значений.

13 октября 2017 года пролет № 1 был перекрыт ремонтным затвором, пропуск воды через него прекращен. Строительство Нижне-Бурейской ГЭС продолжается в штатном режиме, сообщается на сайте «РусГидро».