В Зейском районе могут построить металлургический комбинат

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В Зейском районе планируют построить горно-обогатительный комплекс и, возможно, металлургический завод. Мощность предприятия составит до шести миллионов тонн руды в год, на нем постоянно будут работать около 1 200 человек.

Сотрудники областного министерства экономического развития и агентства инвестиций встретились с представителями горнорудной компании «Кун-Манье» – дочерним предприятием Amur Minerals Corporation.

«Сейчас компания завершает детальную разведку полезных ископаемых на месторождении Кун-Манье. И для переработки полученной руды рядом необходим горно-обогатительный комплекс. В будущем возможно строительство металлургического завода. По плану мощность комбината составит 6 миллионов тонн руды в год. Для такого крупного проекта планируется построить более 300 километров дорог, чтобы соединить месторождение и существующую транспортную инфраструктуру» – рассказал президент-руководитель российских проектов Amur Minerals Corporation Рэндольф Льюис.

Помимо развития дорожной и энергетической инфраструктуры Зейского района, компания построит жилой комплекс. Суммарный штат постоянных сотрудников составит более 1 200 специалистов.

«Мы подробно изучаем проект, в дальнейшем будет рассмотрена возможность включения проекта в перечень приоритетных для региона. Для инвестора это по факту комплексное сопровождение проекта, внимание которому уделяют все органы государственной власти», – рассказал директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

На данный момент ЗАО «Кун-Манье» проводит алмазное колонковое бурение, гидрогеологические и экологические исследования, закупает техническое оборудование. На следующий год в планах закончить проектирование и начать строительство автомобильной дороги. Затем – строительство горного комбината, а уже в 2022 году – начало производства, сообщает пресс-служба областного минэкономразвития.

«В регионе уже есть успешный опыт реализации подобных крупных проектов, которым оказана государственная поддержка. В 2016 году группа компаний "Петропавловск" уже получила финансирование на строительство энергетической инфраструктуры для реализации проекта», – рассказала Светлана Балова, министр экономического развития Амурской области.