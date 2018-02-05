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сегодня, 11:09 19

В Зейском районе могут построить металлургический комбинат

В Зейском районе могут построить металлургический комбинат
Фото: ssiplus.ru

В Зейском районе планируют построить горно-обогатительный комплекс и, возможно, металлургический завод. Мощность предприятия составит до шести миллионов тонн руды в год, на нем постоянно будут работать около 1 200 человек.

Сотрудники областного министерства экономического развития и агентства инвестиций встретились с представителями горнорудной компании «Кун-Манье» – дочерним предприятием Amur Minerals Corporation.

«Сейчас компания завершает детальную разведку полезных ископаемых на месторождении Кун-Манье. И для переработки полученной руды рядом необходим горно-обогатительный комплекс. В будущем возможно строительство металлургического завода. По плану мощность комбината составит 6 миллионов тонн руды в год. Для такого крупного проекта планируется построить более 300 километров дорог, чтобы соединить месторождение и существующую транспортную инфраструктуру» – рассказал президент-руководитель российских проектов Amur Minerals Corporation Рэндольф Льюис.

Помимо развития дорожной и энергетической инфраструктуры Зейского района, компания построит жилой комплекс. Суммарный штат постоянных сотрудников составит более 1 200 специалистов.

«Мы подробно изучаем проект, в дальнейшем будет рассмотрена возможность включения проекта в перечень приоритетных для региона. Для инвестора это по факту комплексное сопровождение проекта, внимание которому уделяют все органы государственной власти», – рассказал директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

На данный момент ЗАО «Кун-Манье» проводит алмазное колонковое бурение, гидрогеологические и экологические исследования, закупает техническое оборудование. На следующий год в планах закончить проектирование и начать строительство автомобильной дороги. Затем – строительство горного комбината, а уже в 2022 году – начало производства, сообщает пресс-служба областного минэкономразвития.

«В регионе уже есть успешный опыт реализации подобных крупных проектов, которым оказана государственная поддержка. В 2016 году группа компаний "Петропавловск" уже получила финансирование на строительство энергетической инфраструктуры для реализации проекта», – рассказала Светлана Балова, министр экономического развития Амурской области.

Просмотров всего: 1515

#производство #экономика

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    дай бог

  • Cogito, ergo sum

    Cogito, ergo sum
    5 часов назад

    Нью Васюки?

  • Allenga

    Allenga
    5 часов назад

    Интересненько! Металлы, руда...а что за металлы, что за руда? Много общих слов, а результат какой будет, очередное золото?

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    5 часов назад

    Allenga

    Интересненько! Металлы, руда...а что за металлы, что за руда? Много общих слов, а результат какой будет, очередное золото?



    Среднее содержание никеля составляет 0,63-0,66%, меди — 0,2%, кобальта — 0,015%, платины — 0,223г/т, палладия — 0,173 г/т.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    5 часов назад



    Кто такой инвестор и почему им не может выступать государство?

    Чем отличается инвестиция от целевого кредита?

    Каким образом государство гарантирует высокий уровень заработной платы работникам как субъектам экономики и основному ориентиру на развитие потребительского спроса?

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    Братеев

    дай бог



    Вы подразумевали, наверное ...

    https://www.kommersant.ru/doc/2733148

  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    вертексу-будут рабочие места-это хорошо

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    Братеев

    вертексу-будут рабочие места-это хорошо



    Я знаю. Местные жители могут сдавать комнаты заграничным бохатым вахтовикам.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    4 часа назад

    Братеев

    вертексу-будут рабочие места-это хорошо



    Зарплата в 15 тысяч рублей тоже звучит как зарплата и рабочее место, а если в объявлениях или отчётах правительства, то может звучать вообще красиво:

    Организованы предприятия, есть много вакансий, и уровень промышленного роста превышает ёмкость рынка труда, необходимы ещё люди, по этому нужно изменить демографическую ситуацию обеспечив приток населения.

    Под это дело поставят теплушки и депутаты Едра снизят стоимость патента на иностранного рабочего. В итоге уровень жизни упал, эффективность прироста денежных средств увеличилась, собственник денег доволен. Именно ТАК решают проблемы Единоросы, сидящие во власти.

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    ну посмотрим-может что то измениться если это не сказки

  • nerro

    nerro
    4 часа назад

    Могут построить. Могут не построить.

  • 123.rewq

    123.rewq
    4 часа назад

    vertex

    Братеев

    дай бог



    Вы подразумевали, наверное ...

    https://www.kommersant.ru/doc/2733148



    Это он подразумевает, что инвестором будет бог ))))

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Жаль только — жить в эту пору прекрасную Уж не придется — ни мне, ни тебе...©

  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    3 часа назад

    хоть бы написали где конкретно, какая там деревня поблизости. я там езжу, дороги и мосты там нужны.

  • NatashaBlag

    NatashaBlag
    3 часа назад

    Братеев

    ну посмотрим-может что то измениться если это не сказки



    За месяц до выборов пукина, это конечно же не сказки...

  • Хитрила

    Хитрила
    3 часа назад

    Сейчас объявят ТОРом, освободят от налогов, а область опять сосет.

  • Проходимец

    Проходимец
    1 час назад

    Найдите на карте области речку Кун-Манье и гляньте где она находится, там до ближайшего жилья 300 км

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    ЗАО «Кун-Манье»

    Как-то всё мутно: два учредителя - http://www.rusprofile.ru/id/1308123

    Первый ликвидация организации - http://www.rusprofile.ru/id/1961931

    Второй похож на зиц председателя - http://www.rusprofile.ru/person/alekseenko-on-272400551824

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    35 минут назад

    ГОК та еще мечта, потом не будете знать куда бежать. Или умрете счастливыми, с работой.

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