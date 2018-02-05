В селе Чигири горел двухэтажный жилой дом

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В воскресенье вечером, 4 февраля, в селе Чигири загорелся двухэтажный жилой деревянный дом. Пламя уничтожило кровлю пристройки, ее стены выгорели по всей площади, повреждена кровля и самого дома.

Как сообщили в областном управлении МЧС, у жилого дома повреждена кровля на площади 5 квадратных метров. На тушении пожара работали пожарные подразделения, отделение газодымозащитной службы, спасатели, представители полиции, скорая помощь, электрики, а также специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина пожара устанавливается. Наиболее вероятная версия: нарушение правил устройства и эксплуатации печей.

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#МЧС #пожары

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Василий Кленин