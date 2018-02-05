В Якутии нашли крупный фрагмент ракеты, запущенной с Восточного, но не могут до него добраться

Фото: minpriroda.sakha.gov.ru

В Вилюйском улусе Якутии обнаружили крупный фрагмент ракеты-носителя «Союз-2.1а», стартовавшей с космодрома Восточный 1 февраля. Из-за особенностей местности добраться до него сложно, сообщается на сайте минприроды Якутии.

Найденный фрагмент – это часть наружного корпуса второй ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а», запущенной с Восточного. По предварительным данным, его размер составляет 1,5х2,5 метра. Его обнаружили при помощи беспилотников.

«Так как фрагмент упал в густом лесном массиве, доступ к нему весьма затруднен. Ближайшая подходящая площадка для посадки вертолета находится лишь 600 м от места падения фрагмента», – рассказал первый заместитель министра охраны природы Якутии Семен Яковлев.

Рабочая группа планирует провести осмотр места падения с отбором проб природных сред на мониторинговых точках. После этого будет принято решение о вывозе фрагмента ракеты.

Тем временем в Алданском районе поиски частей ракеты-носителя пока не дали положительных результатов. Работа беспилотных летательных аппаратов приостановлена по техническим причинам.

Как сообщало Амур.инфо, всего в двух районах Якутии техника зафиксировала 7 точек падения частей ракеты. В Амурской области найдены все 4 части первой ступени «Союза-2.1а». Все они были обнаружены на границе Зейского и Тындинского районов.