Бюджет Минобороны пострадал от клининговой компании на 74 миллиона: обзор прессы

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В сегодняшних газетах, по словам ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина, много интересного: на Кубани в принудительном порядке студентов и школьников согнали на митинг в поддержку российских олимпийцев; на севере Гватемалы, в глухих джунглях, ученые обнаружили 60 тысяч строений цивилизации майя, олигархов, подозреваемых в коррупции, заставят отчитаться.

Напишут же такое

«Известия» пишут о том, что власти Великобритании планируют начать серьезную борьбу с незаконными накоплениями. Олигархи из России, которых подозревают в коррупции, должны будут объяснить, откуда у них деньги на роскошный образ жизни, который они ведут.

Если подозреваемый не сможет назвать источники благосостояния, всё движимое и недвижимое имущество может быть конфисковано в пользу британского бюджета. Представляете, сколько человек окажется без крыши над головой?! Скольким придется коротать холодные ночи под лондонскими мостами?!

Впрочем, статья начинается со слов о том, что борьба с нашими олигархами только планируется. А когда подобные планы превращались в действительность?

Вам статья

Еженедельник «Аргументы неделi» рассказал об увольнении заслуженного учителя России, преподавателя Таганрогского металлургического техникума Виктора Макаренко. В чем он провинился? В том, что подписал коллективное обращение педагогов к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с жалобой на низкие зарплаты преподавателей.

В издании не сообщается, получил ли Дмитрий Анатольевич письмо. Но, судя по реакции руководства техникума, получил и велел разобраться. Что и было сделано.

Оп-паньки

В «Российской газете» пишут о том, что призванная вести уборку военных аэродромов клининговая компания «Чистюля» выудила 74 миллиона рублей из бюджета Минобороны. Схема на удивление проста: аэродромы не чистились, а счета министерству выставлялись.

Офицеры и прапорщик, за взятки подписывающие фиктивные акты приемки выполненных «Чистюлей» работ, получили от представителей компании от 10 до 15 миллионов рублей, а от судебных инстанций от 7 до 10 лет колонии строгого режима.

Полный абзац

И еще одно сообщение на финансовую тему, на финансовую грамотность. Я нашел его в еженедельнике «Моя семья». Здесь о том, что в Москве обчистили квартиру 26-летней сотрудницы Министерства культуры.

Грабитель забрался в ее жилье по водосточной трубе и нашел в помещении украшения и деньги. Что самое смешное: забрав мелочовку – валюту, золотишко, камушки – преступник не заметил куда более ценных вещей. В частности, он оставил хозяйке соболиную шубу за 1,5 миллиона рублей, сумку известного французского бренда стоимостью 3 миллиона рублей и прочее подобное. Пишут, что хозяйке повезло, что вор не следит за тенденциями в моде.

На посошок

И напоследок – о том, что деньги не приносят счастья. В доказательство – заметка из «Мира новостей», где рассказывается о простом американце, плотнике по профессии, который выиграл в лотерею миллион долларов. Покупал мороженое, на сдачу взял лотерейку, стер ноготком защитный слой – а там миллион! Казалось бы, живи и радуйся, но судьба-злодейка распорядилась иначе: практически сразу после выигрыша у него была обнаружена неизлечимая, уже в необратимой стадии болезнь.

Обзор завершаю пожеланиями того, чтобы у вас все совпало: и финансовое благополучие, и доброжелательность налоговых органов – хоть английских, хоть российских – и здоровье.