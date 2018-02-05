Слабый снег в северных районах: прогноз погоды в Приамурье на 5 февраля
В Амурской области 5 февраля установится переменная облачность, местами пройдет слабый снег. Ночью в отдельных районах ожидается морозный туман. Ветер будет дуть с севера, северо-запада со скоростью до 5 метров в секунду, местами – до 11 метров в секунду.
Температура ночью составит минус 35…40 градусов, местами – минус 25…30. Днем термометры покажут 15…20 градусов мороза, по северу местами минус 22…27.
В Благовещенске будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 6-11 метров в секунду. Температура ночью составит минус 28…30, днем – минус 16…18, сообщает Амурский гидрометцентр.
Просмотров всего: 291