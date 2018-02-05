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Прилет самолета из Москвы в Благовещенск задерживается на пять часов

Прилет самолета из Москвы в Благовещенск задерживается на пять часов
Фото: superomsk.ru

В понедельник, 5 февраля, задерживается прилет московского авиарейса в благовещенский аэропорт. Согласно расписанию, самолет должен приземлиться в 10:55, однако его прибытие ожидается в 16:00.

Как сообщили в аэропорту Благовещенска, задержка вызвана тем, что борт вылетел из Москвы с большим опозданием.

Как сообщает «Комсомольская правда», с 3 февраля в Москве идут обильные снегопады с сильным ветром. Журналисты пишут о том, что в столице ломаются деревья, снег засыпает коммуникации, сугробы достигают 60 сантиметров. В Домодедове отменили пять рейсов, во Внукове – один, в Шереметьеве – 36 рейсов.

В Благовещенске в связи с задержкой прилета задержится и вылет: вместо 12:45 в Москву можно будет отправиться только в 17 часов.

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#происшествия #транспорт

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