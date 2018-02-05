Эксперты: избыток топлива в России сдержит рост цен до весны

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Объем экспорта отечественного бензина за рубеж в январе 2018 года увеличился в 1,5 раза. Эксперты прогнозируют стабильность на российском рынке нефтепродуктов из-за образовавшегося профицита бензина.

В январе поставки за рубеж выросли на 56 %, если сравнивать с декабрем 2017 года. Объемы почти достигли 247 тысяч тонн. 65 % топлива продали в Европу. В прошлом году ФАС искусственно сдерживала экспорт из-за высоких оптовых внутренних цен и на рынке образовался профицит топлива.

В середине ноября прошлого года в ФАС посоветовали нефтяникам снизить экспорт бензина в последние месяцы 2017-го. Основная задача была сдержать рост топливных цен и не позволить им обогнать годовую инфляцию. Тем не менее бензин подорожал на 7,3 % при инфляции 2,5 % по итогам 2017 года.

Еще одна причина увеличения экспорта – рост запасов на НПЗ, характерный для начала года. Традиционно многие заводы в начале каждого календарного года готовятся к предстоящим весной ремонтам, чтобы завершить их до летнего пикового спроса на бензин.

Эксперты считают, что если спрос на внутреннем рынке не будет расти до весны, то и цены на бензин не повысятся. Нефтяники и дальше будут увеличивать экспорт – для них он останется более прибыльным.

ФАС уже отправила запросы компаниям о запланированных ими объемах экспорта в феврале-марте и призвала не забывать о внутреннем рынке, чтобы не создавать дефицит топлива, пишут «Известия».