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сегодня, 08:17 23

Эксперты: избыток топлива в России сдержит рост цен до весны

Эксперты: избыток топлива в России сдержит рост цен до весны
Фото: pronedra.ru

Объем экспорта отечественного бензина за рубеж в январе 2018 года увеличился в 1,5 раза. Эксперты прогнозируют стабильность на российском рынке нефтепродуктов из-за образовавшегося профицита бензина.

В январе поставки за рубеж выросли на 56 %, если сравнивать с декабрем 2017 года. Объемы почти достигли 247 тысяч тонн. 65 % топлива продали в Европу. В прошлом году ФАС искусственно сдерживала экспорт из-за высоких оптовых внутренних цен и на рынке образовался профицит топлива.

В середине ноября прошлого года в ФАС посоветовали нефтяникам снизить экспорт бензина в последние месяцы 2017-го. Основная задача была сдержать рост топливных цен и не позволить им обогнать годовую инфляцию. Тем не менее бензин подорожал на 7,3 % при инфляции 2,5 % по итогам 2017 года.

Еще одна причина увеличения экспорта – рост запасов на НПЗ, характерный для начала года. Традиционно многие заводы в начале каждого календарного года готовятся к предстоящим весной ремонтам, чтобы завершить их до летнего пикового спроса на бензин.

Эксперты считают, что если спрос на внутреннем рынке не будет расти до весны, то и цены на бензин не повысятся. Нефтяники и дальше будут увеличивать экспорт – для них он останется более прибыльным.

ФАС уже отправила запросы компаниям о запланированных ими объемах экспорта в феврале-марте и призвала не забывать о внутреннем рынке, чтобы не создавать дефицит топлива, пишут «Известия».

Просмотров всего: 1085

#торговля #цены

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Комментарии
Показать все (23) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    8 часов назад

    зверский оскал капитализма+государственные акцизы на бензин

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    8 часов назад

  • не люблю

    не люблю
    8 часов назад

    да пусть дорожает, и быстрее, меньше машин будет меньше пробок

  • Братеев

    Братеев
    8 часов назад

    во дура баба-так цены в магазине вырастут

  • Maikl

    Maikl
    8 часов назад

    В аккурат после 18 марта..)) и начнется рост...

  • Adolf

    Adolf
    7 часов назад

    до весны 3 недели осталось...

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    7 часов назад

    не люблюда пусть дорожает, и быстрее, меньше машин будет меньше пробок


    Машин меньше не будет, а доедать последний хрен без соли именно ты и будешь, с такими ценами на продукты после подорожания. Удивляют меня такие персонажи.

  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    7 часов назад

    Ой, не ужели нас грабют)))

  • Gorojanka

    Gorojanka
    6 часов назад

    После 18 марта и на бензин цены поднимутся и на продукты, и на все привозные товары. Заживём.

  • Oldlord

    Oldlord
    6 часов назад

    Хаим Шульман

    Ой, не ужели нас грабют)))



    И давно уже...



  • Хитрила

    Хитрила
    3 часа назад

    Все, надоело, продаю гибрида, покупаю Ниссан лиф и пускай утопятся в своем бензине ненасытные олигархи.

  • 123.rewq

    123.rewq
    3 часа назад

    Хаим Шульман




    Ой, не ужели нас грабют)))



    Шульман, на вас же шапка горит

  • Буцефал

    Буцефал
    2 часа назад

    MbIcли вcлyx

    не люблю

    да пусть дорожает, и быстрее, меньше машин будет меньше пробок



    Машин меньше не будет, а доедать последний хрен без соли именно ты и будешь, с такими ценами на продукты после подорожания. Удивляют меня такие персонажи.



    Полностью поддерживаю, скудоумные думают что страдают только автолюбители))) А что комбайнер с трактором заправить надо,фуру,автобус,мусорную машину и т.д и т.п. Блин смешные недальновидные люди,ей богу!

  • Буцефал

    Буцефал
    2 часа назад

    Хитрила

    Все, надоело, продаю гибрида, покупаю Ниссан лиф и пускай утопятся в своем бензине ненасытные олигархи.



    Кушать тоже с розетки будешь?

  • Буцефал

    Буцефал
    2 часа назад

    3.4

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Эксперты: избыток топлива в России сдержит рост цен до весны

    Я не понимаю, что это за "Эксперты" ..это капитаны очевидность, цены диктует собственник. Нафига ему снижать цены здесь да и вообще, они когда-нибудь снижались? Рост цен сдержат предстоящие выборы... Нео сждержат как раз ДО выборов потому нужно будет компенсировать потери на выборы.

  • холостяк

    холостяк
    2 часа назад

    Всю жизнь бензин дорожал, два раза в год весной и осенью.

    Точнее за последние 17 лет

  • Пещеход

    Пещеход
    1 час назад

    ну и еще на 6 лет точно другого не предвидится

  • DeamonX

    DeamonX
    46 минут назад



    ...доедать последний хрен без соли...



    Как, разве вас не сытит осознание того, что у нас в области ракеты в космос запускают, нефте-, газопроводы строят, новые ГЭС и мост в КНР? А то, что российская армия самая мощная в мире и мы в Сирии победили, а ещё и Крым наш!? Ну что, проходит голодное урчание в желудке?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    41 минута назад

    Буцефал
    Хитрила

    Все, надоело, продаю гибрида, покупаю Ниссан лиф и пускай утопятся в своем бензине ненасытные олигархи.



    Кушать тоже с розетки будешь?


    Мля, я бы хотел это видеть))).

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    40 минут назад

    холостякВсю жизнь бензин дорожал, два раза в год весной и осенью.

    Точнее за последние 17 лет


    Чо то мне напомнило.

  • vertex

    vertex
    26 минут назад

    DeamonX



    ...доедать последний хрен без соли...


    Как, разве вас не сытит осознание того, что у нас в области ракеты в космос запускают, нефте-, газопроводы строят, новые ГЭС и мост в КНР? А то, что российская армия самая мощная в мире и мы в Сирии победили, а ещё и Крым наш!? Ну что, проходит голодное урчание в желудке?



  • Oldlord

    Oldlord
    25 минут назад

    DeamonX



    ...доедать последний хрен без соли...


    Как, разве вас не сытит осознание того, что у нас в области ракеты в космос запускают, нефте-, газопроводы строят, новые ГЭС и мост в КНР? А то, что российская армия самая мощная в мире и мы в Сирии победили, а ещё и Крым наш!? Ну что, проходит голодное урчание в желудке?



    Про Крым поподробнее можно?



    Именно при упоминании о нём урчать меньше стало.



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