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сегодня, 07:33 3

Размер компенсации за задержку авиарейсов могут увеличить в четыре раза

Размер компенсации за задержку авиарейсов могут увеличить в четыре раза
Фото: 112.ua

Комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает увеличить размер компенсации пассажирам за задержку авиарейсов сразу в четыре раза. Соответствующие изменения уже подготовили в Воздушный кодекс России.

По Воздушному кодексу сегодня пассажиру могут компенсировать лишь 25 % от «штрафного» МРОТ за каждый час задержки рейса. К примеру, задержался вылет на 8 часов, размер выплаты составит 200 рублей. Штраф при этом не может превышать 50 % от стоимости билета.

Такой размер штрафных санкций несопоставим со стоимостью перевозок, где цена на билет, например, из Москвы до Владивостока может доходить до 60 тысяч рублей в один конец, считают инициаторы законопроекта. Штраф за просрочку доставки пассажира, багажа или груза они хотят увеличить до 100 рублей за каждый час задержки. Предельный размер – не более 50 % стоимости перевозки – предлагают оставить. Право доказать свою невиновность, если задержка произошла вследствие устранения неисправности самолета, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, плохих метеоусловий и других обстоятельств, не зависящих от авиакомпании, останется за перевозчиками.

Компенсации пассажиры получают не часто. Многие просто не хотят тратить свое время ради смехотворных сумм выплаты. Еще одна причина – доказать, что причиной задержки рейса стали не внешние факторы, а именно халатность перевозчика, сложно.

«Не факт, что если штраф вырастет до 100 рублей, механизм заработает в полной мере. Тем, чей рейс отложили на пару часов, такой размер компенсации по-прежнему будет не интересен. Однако за 10 часов простоя набегает уже тысяча рублей. Если билет стоил две тысячи рублей, это половина суммы, которую перевозчику придется вернуть», – считает руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров.

Финансовая нагрузка станет серьезным стимулом для перевозчика не допускать задержек. Ведь за авиакомпанией остается обязанность в случае задержки рейса напоить, накормить и поселить в гостинице пассажира. Плюс новые полетные разрешения, плата за простой самолета в аэропорту и так далее, сообщает «Российская газета».

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#российская власть #транспорт #финансы

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    9 часов назад

    а могут и не увеличить

  • Кварц

    Кварц
    7 часов назад

    а могут и запретить снегопаду и бурану, чтобы не платить компенсации за задержку рейса :)

    Сначала надо иметь избыточное количество пилотов, самолетов, тогда и штрафовать можно будет. А так банкротят оставшихся перевозчиков и привет всем, которые за билет платят ну никак не 2 тысячи, о которых ведет речь депутат.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    6 часов назад

    Могут! Любимая фраза власти. На этом все заканчивается. Бред полный! Не кто не будет вводить эти законы. И если они будут приняты, они не будут работать. Власти в стране 20 лет нет.

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