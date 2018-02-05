Размер компенсации за задержку авиарейсов могут увеличить в четыре раза

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Комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает увеличить размер компенсации пассажирам за задержку авиарейсов сразу в четыре раза. Соответствующие изменения уже подготовили в Воздушный кодекс России.

По Воздушному кодексу сегодня пассажиру могут компенсировать лишь 25 % от «штрафного» МРОТ за каждый час задержки рейса. К примеру, задержался вылет на 8 часов, размер выплаты составит 200 рублей. Штраф при этом не может превышать 50 % от стоимости билета.

Такой размер штрафных санкций несопоставим со стоимостью перевозок, где цена на билет, например, из Москвы до Владивостока может доходить до 60 тысяч рублей в один конец, считают инициаторы законопроекта. Штраф за просрочку доставки пассажира, багажа или груза они хотят увеличить до 100 рублей за каждый час задержки. Предельный размер – не более 50 % стоимости перевозки – предлагают оставить. Право доказать свою невиновность, если задержка произошла вследствие устранения неисправности самолета, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, плохих метеоусловий и других обстоятельств, не зависящих от авиакомпании, останется за перевозчиками.

Компенсации пассажиры получают не часто. Многие просто не хотят тратить свое время ради смехотворных сумм выплаты. Еще одна причина – доказать, что причиной задержки рейса стали не внешние факторы, а именно халатность перевозчика, сложно.

«Не факт, что если штраф вырастет до 100 рублей, механизм заработает в полной мере. Тем, чей рейс отложили на пару часов, такой размер компенсации по-прежнему будет не интересен. Однако за 10 часов простоя набегает уже тысяча рублей. Если билет стоил две тысячи рублей, это половина суммы, которую перевозчику придется вернуть», – считает руководитель портала Avia.ru Роман Гусаров.

Финансовая нагрузка станет серьезным стимулом для перевозчика не допускать задержек. Ведь за авиакомпанией остается обязанность в случае задержки рейса напоить, накормить и поселить в гостинице пассажира. Плюс новые полетные разрешения, плата за простой самолета в аэропорту и так далее, сообщает «Российская газета».