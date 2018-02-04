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4 февраля 2018, 19:56 15

Трое мужчин разгромили подъезд в благовещенской многоэтажке (видео)

Трое мужчин разгромили подъезд в благовещенской многоэтажке (видео)

В ночь на 4 февраля трое неизвестных устроили погром в подъезде многоэтажки по улице Гражданской в Благовещенске. Мужчины вырвали доску объявлений, разбили тамбур и оставили следы своей жизнедеятельности.

Трое взрослых мужчин около полуночи устроили погром в подъезде дома по адресу: улица Гражданская, 27. Часть их действий попала на видеокамеры. Мужчины сорвали со стены доску, на которой размещала объявления для жильцов управляющая компания. На этом хулиганы не остановились.

«Двери входные в тамбуре пробили и разбили утепление, стены были обшиты гипсокартоном. Еще и в туалет сходили. Никогда у нас такого не было. Дом новый, только три года как сдался, домофон работает. Мы тут все в шоке», – рассказал один из жильцов дома.

Жильцы обратились в полицию. В благовещенском управлении подтвердили, что заявление поступило, ведется проверка.

Просмотров всего: 3128

#происшествия

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • Rak900

    Rak900
    8 часов назад

    уроды

  • AК-47

    AК-47
    8 часов назад

    три дебила это сила

  • full

    full
    8 часов назад

    Точно мужчины?

  • Азиат

    Азиат
    8 часов назад

    Быдло

  • Азиат

    Азиат
    8 часов назад

    Найти, и носом в их следы жизнедеятельности.

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    8 часов назад

    Мужчины таким не занимаются. Надо найти их и выложить фотокарточки. Посмотрим на "мужчин"

  • alex 3

    alex 3
    7 часов назад

    Надеюсь найдут, а анализ следов жизнедеятельности - главная улика

  • Геральт

    Геральт
    7 часов назад

    приметный урод в желтой куртке. Наверняка ктото этого козла узнает.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад

    не марайте слово "мужчина" с этими вот дегенератами.

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    alex 3

    Надеюсь найдут, а анализ следов жизнедеятельности - главная улика



    Из сериала "След" в такой же лаборатории.

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    5 часов назад

    Нужно гордиться патриотами! Ведь если бы не они разломали подъезд, то это сделали бы солдаты НАТО

  • Tуман

    Tуман
    5 часов назад

    Насрать под дверь соседу - это не западло.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    5 часов назад

  • Буцефал

    Буцефал
    2 часа назад

    Не удивлюсь что данные гости приходили к сироте или переселенцу из ветхого жилья.Жильцы даже нос не высунули,все сидят в своих тёплых норках. Премудрые пескари... )))

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Песец.... Электорат на выборы готов!

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