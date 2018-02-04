Трое мужчин разгромили подъезд в благовещенской многоэтажке (видео)

В ночь на 4 февраля трое неизвестных устроили погром в подъезде многоэтажки по улице Гражданской в Благовещенске. Мужчины вырвали доску объявлений, разбили тамбур и оставили следы своей жизнедеятельности.

Трое взрослых мужчин около полуночи устроили погром в подъезде дома по адресу: улица Гражданская, 27. Часть их действий попала на видеокамеры. Мужчины сорвали со стены доску, на которой размещала объявления для жильцов управляющая компания. На этом хулиганы не остановились.

«Двери входные в тамбуре пробили и разбили утепление, стены были обшиты гипсокартоном. Еще и в туалет сходили. Никогда у нас такого не было. Дом новый, только три года как сдался, домофон работает. Мы тут все в шоке», – рассказал один из жильцов дома.

Жильцы обратились в полицию. В благовещенском управлении подтвердили, что заявление поступило, ведется проверка.