Амурчане собрали призы на дальневосточных соревнованиях по ушу саньда (фото)

Больше всего призовых мест на соревнованиях по ушу саньда взяли амурские спортсмены. В Благовещенске прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по ушу.

На дальневосточные соревнования приехали участники из Амурской области, Хабаровского края, Приморского края и Республики Саха (Якутия). Всего в чемпионате и первенстве принимали участие около 200 спортсменов в возрасте от 9 до 60 лет. В спорткомплексе «Юность» со 2 февраля прошли соревнования по таолу, традиционному ушу, тайцзицюань, юнчуньцюань.

Призовые места по ушу саньда разыграли в последний день соревнований. В них приняли участие 70 спортсменов из разных городов и районов. Приамурье представляли не только благовещенцы, но и юные ушуисты из Завитинска. Там работает секция при местной спортивной школе.

В дисциплине саньда соревновались спортсмены от 13 до 31 года. Победителей выявляли в каждой возрастной номинации. Всего разыграли 23 комплекта медалей. Большая часть останется в Амурской области.

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по ушу прошли в Благовещенске в 9-й раз. Всего соревнований такого уровня на Дальнем Востоке было 12. Чемпионат и первенство в разные годы проходили также в Уссурийске, Хабаровске и Владивостоке. В этом году как никогда мало приехало спортсменов из других регионов, отметили организаторы. Многие отказались из-за финансовых проблем.