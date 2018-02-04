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4 февраля 2018, 19:20 1

Амурчане собрали призы на дальневосточных соревнованиях по ушу саньда (фото)

Амурчане собрали призы на дальневосточных соревнованиях по ушу саньда (фото)

Больше всего призовых мест на соревнованиях по ушу саньда взяли амурские спортсмены. В Благовещенске прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по ушу.

На дальневосточные соревнования приехали участники из Амурской области, Хабаровского края, Приморского края и Республики Саха (Якутия). Всего в чемпионате и первенстве принимали участие около 200 спортсменов в возрасте от 9 до 60 лет. В спорткомплексе «Юность» со 2 февраля прошли соревнования по таолу, традиционному ушу, тайцзицюань, юнчуньцюань.

Призовые места по ушу саньда разыграли в последний день соревнований. В них приняли участие 70 спортсменов из разных городов и районов. Приамурье представляли не только благовещенцы, но и юные ушуисты из Завитинска. Там работает секция при местной спортивной школе.

В дисциплине саньда соревновались спортсмены от 13 до 31 года. Победителей выявляли в каждой возрастной номинации. Всего разыграли 23 комплекта медалей. Большая часть останется в Амурской области.

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по ушу прошли в Благовещенске в 9-й раз. Всего соревнований такого уровня на Дальнем Востоке было 12. Чемпионат и первенство в разные годы проходили также в Уссурийске, Хабаровске и Владивостоке. В этом году как никогда мало приехало спортсменов из других регионов, отметили организаторы. Многие отказались из-за финансовых проблем.

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#Дальний Восток #спорт

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