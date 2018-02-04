Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5февраля
Предыдущая новость Следующая новость
4 февраля 2018, 17:45 8

Коммунальщики нашли место порыва, из-за которого залило Забурхановскую

Коммунальщики нашли место порыва, из-за которого залило Забурхановскую

Место порыва водовода на Забурхановской определили специалисты «Амурских коммунальных систем». Работы на месте аварии, произошедшей утром 4 февраля, продолжаются, дома пока остаются без воды.

Порыв на улице Забурхановской произошел утром 4 февраля. Вода начала бить из колодца и залила не только проезжую часть, но и дворы в районе Забурхановской, 95.

Аварийная бригада приступила к работе в 9 часов утра. Выяснилось, что аварийная ситуация возникла на водоводе. На текущий момент место порыва определено, коммунальщики работают над его устранением. Завершить работу планируют сегодня.

К домам по адресам: Забурхановская, 93 и 95, осуществляется подвоз воды, сообщили в пресс-службе АКС.

Просмотров всего: 1069

#ЖЗЛ #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Жулики и воры !!! Пять минут на сборы !!

    Жулики и воры !!! Пять минут на сборы !!
    11 часов назад

    Разруха в городе,все перекопали пора менять мэршу !! Страшно представить что будет через 6 лет правления этой системы...

  • Братеев

    Братеев
    8 часов назад

    а вы представьте новое украшение в парке

  • Erenna

    Erenna
    8 часов назад

    Про подвоз воды - враньё.

  • Азиат

    Азиат
    8 часов назад

    Жулики и воры !!! Пять минут на сборы !!

    Разруха в городе,все перекопали пора менять мэршу !! Страшно представить что будет через 6 лет правления этой системы...



    Мэр тут совершенно не при чём. АКС коммерческая организация.

  • Братеев

    Братеев
    8 часов назад

    так мэр всегда не при чём-город не её

  • vertex

    vertex
    8 часов назад

    Как в аренду имущество, недвижимость сдавать, да продавать бабло собирать - так мастаки, а что коснись, не виноваты.

  • Хаим Шульман

    Хаим Шульман
    7 часов назад

    Что вы все не довольны?

    В Конго люди хуже живут.

  • Братеев

    Братеев
    7 часов назад

    в Конго нет такого мэра

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 15

Трое мужчин разгромили подъезд в благовещенской многоэтажке (видео)
Происшествия 14

В ушедшем под лед бульдозере в Приамурье погиб водитель
Происшествия 1

В карьере Благовещенского района под лед провалился бульдозер
Происшествия 8

В амурском селе муж задушил жену шлангом от душа