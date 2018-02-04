Коммунальщики нашли место порыва, из-за которого залило Забурхановскую

Порыв на улице Забурхановской произошел утром 4 февраля. Вода начала бить из колодца и залила не только проезжую часть, но и дворы в районе Забурхановской, 95.

Аварийная бригада приступила к работе в 9 часов утра. Выяснилось, что аварийная ситуация возникла на водоводе. На текущий момент место порыва определено, коммунальщики работают над его устранением. Завершить работу планируют сегодня.

К домам по адресам: Забурхановская, 93 и 95, осуществляется подвоз воды, сообщили в пресс-службе АКС.