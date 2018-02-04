Чемпионом мира в 11-й раз стала сборная России по хоккею с мячом

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Российская сборная в финальном матче со счетом 5:4 победила команду Швеции в финале чемпионата мира по хоккею с мячом. Соревнования проходили в Хабаровске.

Голы забили Алмаз Миргазов (1-я, 5-я и 78-я минуты), Алан Джусоев (26) и Максим Ишкельдин (50). В команде проигравших отличились Пер Хельмюрс (16), Юхан Лёфстедт (46), Даниэль Берлин (61) и Адам Гильям (64). Матч прошел на арене «Ерофей» в Хабаровске. На трибунах собралось около 10 тысяч зрителей.

В финале сборные России и Швеции встретились в 17-й раз. При этом победа россиян стала уже восьмой. На сегодня на счету сборной России 11 побед на мировых первенствах, сборная Швеции выигрывала чемпионат мира 12 раз.

Впервые сборная России, являющаяся правопреемницей команды СССР, приняла участие в чемпионате мира в 1993 году, где в решающем матче проиграла шведам со счетом 0:8. Команда СССР выигрывала мировое первенство рекордные 14 раз, в том числе самый первый розыгрыш турнира в 1957 году, сообщает ТАСС.

В следующий раз чемпионат мира по хоккею с мячом пройдет в 2019 году в шведском Венерсборге.