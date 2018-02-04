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4 февраля 2018, 17:06 1

Ночью снова до минус 40: прогноз погоды в Амурской области на 5 февраля

Ночью снова до минус 40: прогноз погоды в Амурской области на 5 февраля

В Приамурье в ночь на 5 февраля снова похолодает. Температура опустится до 35-40 градусов ниже нуля. Местами пройдет слабый снег, а утром в отдельных районах амурчан встретит морозный туман.

В целом 5 февраля принесет переменную облачность. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду, местами порывы достигнут 11 метров. На большей части территории ночью будет до минус 40 градусов, местами сохранится температура 25-30 ниже нуля. Днем потеплеет до 15-20 градусов, по северу – до 27 со знаком минус.

В Благовещенске также переменная облачность, без осадков. Скорость северо-западного ветра достигнет 6-11 метров в секунду. Ночные температуры – 28-30, дневные – 16-18 градусов мороза, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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