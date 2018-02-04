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сегодня, 16:25 0

Олег Кожемяко подарил трех щенков-мареммов за рецепт счастья

Олег Кожемяко подарил трех щенков-мареммов за рецепт счастья
Фото: instagram.com

Экс губернатор Приамурья, ныне глава Сахалинской области, Олег Кожемяко подвел итоги конкурса, который он объявил 13 января в своем аккаунте в Инстаграме. Подписчикам Олег Николаевич предложил поделиться рецептами семейного счастья.

«Мы искали семью для щенков-мареммов, которые появились на свет у моих собак. Я получил огромное количество откликов, полных уважения и любви к своим близким. Еще раз убедился, что на Сахалине и Курилах живут чуткие и добрые люди. Выбрать самое душевное послание оказалось очень сложно. Но в итоге я остановился на письмах трех семей. Все они получат в подарок от меня по пушистому символу Нового 2018-го года», – написал 4 февраля Олег Кожемяко.

Питомцы губернатора Шарлотта и Плутон подарили четырех пушистых символов Нового года в первые дни января. После объявления о конкурсе, Олегу Кожемяко поступило 478 сообщений.

Губернатор Сахалинской области сообщил, что с победителями конкурса в ближайшее время свяжутся его помощники и поблагодарил всех участников «за добрые слова о любимых и близких».

Собаки мареммо-абруццкой породы на Дальнем Востоке – редкость. На весь Благовещенск таких всего две.

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#губернатор #Дальний Восток #животные #интернет #конкурсы

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