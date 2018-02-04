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4февраля
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сегодня, 15:37 0

К голосованию за места на благоустройство в Белогорске привлекут школьников

В общегородском сборе предложений, касающихся улучшения городской среды, в Белогорске примут участие школьники. Для них на муниципальном ризографе отпечатали еще 10 тысяч бланков.

В учебные заведения направят больше половины новых бланков. Во всех школах Белогорска с 6 февраля пройдут тематические уроки, посвященные реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Нн вопросы школьников ответят работники белогорского управления ЖКХ.

«Опыт проведения уроков со старшеклассниками у нас есть. Впервые поучаствовали в учебном процессе в качестве лекторов в 2017 году. По поручению главы города встретились с учениками на открытых уроках ко Дню местного самоуправления. С 6 февраля проведем серию встреч с учащимися по теме благоустройства и участия в общегородском «мозговом штурме». В качестве домашнего задания будет заполнение бланка, предложение общественной территории, требующей благоустройства. На следующий день образовательные организации соберут поступившие предложения для их дальнейшей обработки», – рассказала начальник управления ЖКХ Галина Колесникова.

Заполнить бланк голосования за места, которые получат деньги на благоустройство в этом году, в Белогорске можно не только в пунктах приема. Специалисты ЖКХ распространят часть тиража среди трудовых коллективов предприятий, учреждений и организаций города.

4 февраля к общегородскому сбору предложений по созданию комфортной городской среды присоединились местные автоклубы. 12 водителей Caldina club привезли пассажиров к одному из мест сбора предложений. Вместе они заполнили специальные бланки и опустили их в урны. Свои предложения автомобилисты озвучили: благоустройство городского парка и установка детской площадки в сквере бывшего парка им. Дзержинского, благоустройство территории, прилегающей к фонтану «Жемчужина» и игрового комплекса для жителей микрорайона Транспортный.

По предварительным данным, от жителей Белогорска уже поступило около полутысячи заявок.

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#Белогорск #строительство #финансы

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