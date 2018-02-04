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сегодня, 15:12 3

В ушедшем под лед бульдозере в Приамурье погиб водитель

В ушедшем под лед бульдозере в Приамурье погиб водитель
Фото пресс-службы Амурского центра ГЗ и ПБ

ЧП в карьере в районе Каникургана произошло в ночь на 4 февраля. Под лед при разработке грунта ушел бульдозер «Коматсу». В полиции подтвердили, что погиб машинист.

Сообщение о том, что в районе села Каникурган под воду ушел бульдозер вместе с машинистом, в полицию Благовещенска поступило в три часа ночи.

Ранее амурское управление МЧС сообщало, что, по предварительной информации, бульдозер «Коматсу» провалился под лед при разработке грунта.

В полиции подтвердили – на месте погиб водитель 1971 года рождения. Он не успел выбраться из кабины.

Днем в карьере работали пять водолазов поисково-спасательного отряда Амурской области. Они предварительно изучили технику, которая ушла под воду: осмотрели такой же бульдозер, проанализировали, как открываются дверцы и как можно извлечь погибшего машиниста.Спасатели установили лестницу на краю карьера, чтобы по ней спуститься на глубину. Водолазные работы проходили в непростых условиях из-за низкой температуры и мутности воды. Однако почти сразу после погружения примерно на глубине 4-5 метров водолазы на ощупь обнаружили спецтехнику – бульдозер лежал на боку.

Водолазные работы длились два с половиной часа. Тело водителя достали, сообщили в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства случившегося еще устанавливаются. Проводится проверка. На месте работают сотрудники полиции и следственного комитета.

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#происшествия #работа #строительство

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Комментарии
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  • ООШШ

    ООШШ
    29 минут назад

    Какое горе матери,соболезнование родным и близким...

  • Oldlord

    Oldlord
    23 минуты назад



    Водолазные работы проходили в непростых условиях из-за высоких температур и мутности воды.



    Зима на дворе!

    Откуда высокие температуры?

  • Лингвист

    Лингвист
    14 минут назад

    Сейчас окажется. что он сам виноват, он там не работал, да и вообще не числился, его уволили давным давно. И ничего его семья не получит.

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