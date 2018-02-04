В ушедшем под лед бульдозере в Приамурье погиб водитель

Фото пресс-службы Амурского центра ГЗ и ПБ

ЧП в карьере в районе Каникургана произошло в ночь на 4 февраля. Под лед при разработке грунта ушел бульдозер «Коматсу». В полиции подтвердили, что погиб машинист.

Сообщение о том, что в районе села Каникурган под воду ушел бульдозер вместе с машинистом, в полицию Благовещенска поступило в три часа ночи.

Ранее амурское управление МЧС сообщало, что, по предварительной информации, бульдозер «Коматсу» провалился под лед при разработке грунта.

В полиции подтвердили – на месте погиб водитель 1971 года рождения. Он не успел выбраться из кабины.

Днем в карьере работали пять водолазов поисково-спасательного отряда Амурской области. Они предварительно изучили технику, которая ушла под воду: осмотрели такой же бульдозер, проанализировали, как открываются дверцы и как можно извлечь погибшего машиниста.Спасатели установили лестницу на краю карьера, чтобы по ней спуститься на глубину. Водолазные работы проходили в непростых условиях из-за низкой температуры и мутности воды. Однако почти сразу после погружения примерно на глубине 4-5 метров водолазы на ощупь обнаружили спецтехнику – бульдозер лежал на боку.

Водолазные работы длились два с половиной часа. Тело водителя достали, сообщили в пресс-службе Амурского центра ГЗ и ПБ.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства случившегося еще устанавливаются. Проводится проверка. На месте работают сотрудники полиции и следственного комитета.