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сегодня, 14:23 1

За гарантированную государством квартиру ребенку-сироте в Приамурье пришлось судиться

За гарантированную государством квартиру ребенку-сироте в Приамурье пришлось судиться
Фото: bankrotstvoved.ru

Администрация Тамбовского района признала 18-летнего сироту нуждающимся в жилье, но квартиру так и не предоставила. Защищать интересы юного амурчанина пришлось прокурору.

Нуждающимся в жилье ребенка-сироту признали еще в 2010 году. В 2015 году парень снова обратился в администрацию Тамбовского района с просьбой выделить квартиру, которая положена ему по закону. К тому моменту амурчанин окончил учебу и жил в съемной квартире. Квадраты молодому человеку так и не предоставили.

Амурчанин обратился в прокуратуру, надзорный орган приступил к проверке. В целях защиты прав ребенка, оставшегося без попечения родителей, прокурор направил в суд исковое заявление. В конце января 2018 года суд обязал администрацию Тамбовского района предоставить сироте жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры.

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#дети #закон #суды

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Комментарии
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  • Лингвист

    Лингвист
    14 минут назад

    Сейчас окажется. что он сам виноват, он там не работал, да и вообще не числился, его уволили давным давно. И ничего его семья не получит.

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