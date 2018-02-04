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сегодня, 13:29 0

В карьере Благовещенского района под лед провалился бульдозер

В карьере Благовещенского района под лед провалился бульдозер
28.mchs.gov.ru

Сообщение о происшествии на карьере в поселке Каникурган Благовещенского района поступило утром 4 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Амурской области. Информации о пострадавших нет.

В амурском управлении МЧС сообщают, что, по предварительной информации, бульдозер «Коматсу» провалился под лед при разработке грунта. Насколько спецтехника ушла под воду и успел ли водитель покинуть кабину, пока выяснить не удается.

К месту происшествия для проведения работ выехали водолазы поисково-спасательного отряда Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

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#МЧС #происшествия

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