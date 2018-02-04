В карьере Благовещенского района под лед провалился бульдозер

28.mchs.gov.ru

Сообщение о происшествии на карьере в поселке Каникурган Благовещенского района поступило утром 4 февраля в Центр управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Амурской области. Информации о пострадавших нет.

В амурском управлении МЧС сообщают, что, по предварительной информации, бульдозер «Коматсу» провалился под лед при разработке грунта. Насколько спецтехника ушла под воду и успел ли водитель покинуть кабину, пока выяснить не удается.

К месту происшествия для проведения работ выехали водолазы поисково-спасательного отряда Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.