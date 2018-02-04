В амурском селе муж задушил жену шлангом от душа

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За убийство супруги осудили жителя села в Серышевском районе Амурской области. Преступление совершил 52-летний житель села Томское. Жену он убил в летнем душе.

Ночью пьяный амурчанин сломал замок на двери летнего душа, где в этот момент находилась супруга. Мужчина схватил душевой шланг, накинул его петлей ей на шею и сдавливал концы шланга до тех пор, пока женщина не упала на пол. Она скончалась на месте. Преступление произошло в середине августа 2017 года.

Жителя Томского обвинили в умышленном убийстве. Разбирательства по делу завершились в конце января 2018 года.

Суд при назначении наказания учел явку с повинной, чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления, противоправность поведения потерпевшей, явившегося поводом для преступления, и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры.