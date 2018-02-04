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сегодня, 11:59 2

Зейская школьница стала автором книги сказок про дракончика

Зейская школьница стала автором книги сказок про дракончика
Фото: zvportal.ru

В городе Зее Амурской области презентовали книгу местной школьницы Полины Зеленовой. Девушка написала «Сказки про дракончика, рассказанные ведрошляпой Драмофрызкой».

Презентацию книги устроили в местной школе. Автор сказок Полина Зеленова учится в 11 классе, и это ее первое издание. Девушка призналась, что, сочиняя сказку, она не только находила применение своей неуёмной фантазии, но и преследовала вполне конкретную цель – избавить младшего брата Диму от детских страхов.

«Идея написать про дракона, которого сделали из глины, но не обожгли, потому что он боялся огня, пришла ко мне во сне. Так и появились "Сказки про дракончика"», – рассказала «Зейскому вестнику» Полина.

Действие в книге происходит в королевстве Апревенькт, где живут любопытный дракончик Рноте, скромный Кошмарожуткочуд, капризная принцесса Примула, пугливый кустодерчик, а также мохнодраники, драмофрызки и прочие сказочные существа. В книге собрано несколько сказок: «Про звездочку», «Про лес», «Про Кошмарожуткочуда» и другие.

Над иллюстрациями к книге работала художник-оформитель Дома детского творчества «Ровесник» Вероника Чащина, а средства на издание выделил социальный партнер отдела образования администрации города Зеи – ПАО «РусГидро»–«Зейская ГЭС».

Книга вышла тиражом 100 экземпляров.

Просмотров всего: 516

#дети #культура

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Комментарии
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  • olga_28rus

    olga_28rus
    3 часа назад

    Что за имена у героев сказки.....ребёнок не выговорит.

  • Леонидова

    Леонидова
    3 часа назад

    Хочу купить, нужно найти) Мне понравились отрывки, дети сейчас и в никх используют подобные имена. Молодец девчонка)

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