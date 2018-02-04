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сегодня, 11:24 2

На Дальнем Востоке стартовал год дальневосточного аиста

На Дальнем Востоке стартовал год дальневосточного аиста
Фото: svprim.ru

Год дальневосточного аиста начался на Дальнем Востоке. В бассейне реки Амур пройдет масштабная перепись краснокнижных птиц. Ученые установят искусственные опоры для гнезд и пометят спутниковыми передатчиками молодых аистов.

«В настоящее время более 90 % гнезд дальневосточного аиста находится в России, в бассейне Амура, а общая численность в мире этой редкой птицы, по экспертной оценке, составляет не более 4 тысяч особей. Более точные данные поможет определить масштабный учет дальневосточного аиста», – говорит координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF России Анна Барма.

В Амурской области работа уже ведется. В Муравьевском заказнике Тамбовского района охотоведы устанавливают искусственные опоры для аистиных гнезд.

Помимо установки опор и укрепления старых гнезд, в год дальневосточного аиста проведут картирование и паспортизацию гнезд, а молодых аистов пометят спутниковыми передатчиками. Это позволит уточнить маршруты перелета.

Во всем мире насчитывается около 4 тысяч особей дальневосточного аиста, он включен в Международную Красную книгу.

«Главный результат Года экологии – обращение внимания к этой проблеме. Это главный результат этого года. Мы не будем выпускать экологические проблемы из поля зрения», – подчеркнул заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев во время Дней Дальнего Востока в декабре 2017 года.

Экологические вопросы обсуждались в конце декабря 2017 года на тематической сессии «Дальний Восток – территория экологически устойчивого развития: итоги и перспективы Года экологии 2017», сообщает Минвостокразвития.

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#животные #жизнь #природа

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Комментарии
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  • Гагусик

    Гагусик
    4 часа назад

    Очень важная новость))) кому детей???

  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    лукеян освятил? бодрячок благословил?

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