ФАС рекомендовала регионам усилить контроль за ситуацией на рынке нефтепродуктов

Фото: fas.gov.ru

В целях недопущения нарушения антимонопольного законодательства ФАС России направила в свои территориальные органы письмо, предусматривающее усиление контроля за текущей ситуацией на топливных рынках. Предпосылок для роста цен нет, считают в ведомстве.

«Какие-либо предпосылки для роста цен на моторные топлива отсутствуют», - заявил руководителя службы Анатолий Голомолзин.

Глава ведомства подчеркнул, что ФАС России предпринимает все необходимые меры по недопущению негативного развития ситуации на рынке нефтепродуктов.

В адрес крупных нефтяных компаний был направлен запрос о предоставлении в ФАС России плановых объемов реализации моторных топлив на экспорт в срок до 9 февраля. Уже 5 февраля в ФАС пройдет совещание с крупными производителями топлива, на котором обсудят текущую ситуацию, сообщается на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.

Тем временем амурские антимонопольщики проверяют обоснованность повышения цен на дизельное топливо. В одной из амурских компаний она выросла к концу 2017 года на 7,84 %, что значительно превысило допустимые нормы.

В середине января в числе лидеров по росту цен на бензин отметился Благовещенск. По данным Росстата за первую половину января автомобильный бензин в здесь подорожал на 0,8 %.