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сегодня, 11:03 4

ФАС рекомендовала регионам усилить контроль за ситуацией на рынке нефтепродуктов

ФАС рекомендовала регионам усилить контроль за ситуацией на рынке нефтепродуктов
Фото: fas.gov.ru

В целях недопущения нарушения антимонопольного законодательства ФАС России направила в свои территориальные органы письмо, предусматривающее усиление контроля за текущей ситуацией на топливных рынках. Предпосылок для роста цен нет, считают в ведомстве.

«Какие-либо предпосылки для роста цен на моторные топлива отсутствуют», - заявил руководителя службы Анатолий Голомолзин.

Глава ведомства подчеркнул, что ФАС России предпринимает все необходимые меры по недопущению негативного развития ситуации на рынке нефтепродуктов.

В адрес крупных нефтяных компаний был направлен запрос о предоставлении в ФАС России плановых объемов реализации моторных топлив на экспорт в срок до 9 февраля. Уже 5 февраля в ФАС пройдет совещание с крупными производителями топлива, на котором обсудят текущую ситуацию, сообщается на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.

Тем временем амурские антимонопольщики проверяют обоснованность повышения цен на дизельное топливо. В одной из амурских компаний она выросла к концу 2017 года на 7,84 %, что значительно превысило допустимые нормы.

В середине января в числе лидеров по росту цен на бензин отметился Благовещенск. По данным Росстата за первую половину января автомобильный бензин в здесь подорожал на 0,8 %.

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#российская власть #транспорт #экономика

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    Как всегда ни о чём.

    А смысл этой структуры тогда в чём заключается?

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Какие предпосылки? Сейчас все предпосылки на снижение цен - выборы же на носу. Уверен, что бизнесу прошла команда: "Своё позже возьмёте."

  • ООШШ

    ООШШ
    21 минута назад

    А деньги по чекам вернут,взятые с населения,за незаконное повышение цены на бензин,или очередная бумажная писулька перед выборами,и никто и не собирается цены снижать на бензин.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    11 минут назад

    Путин и бензин (сказка)

    irek_murtazin

    February 3rd, 10:01

    Как я мог такое пропустить? Оказывается, в России могут снизиться цены на бензин. А все потому что во время посещения завода «Ростсельмаш» президента смело спросили: почему растёт цена на бензин?

    Путин, оказывается, знал, что цена на бензин растет. Ему докладывали. И о том, что «цена на первичный продукт держится довольно высокая сейчас, под 70 долларов за бочку. Но главным образом не в этом дело, а в акцизах» (это Путин так сказал). А виновато, оказывается, правительство, которое «повышает акцизы, которые должны идти и идут на ремонт и строительство дорог».

    Оказывается, бензин может стоить и дешевле. Путин так и сказал: «В сегодняшней ситуации вроде бы для этого есть возможность, но в некоторых регионах действительно, там где-то это обоснованно, потому что доставка сложная, нет инфраструктуры, не развита и так далее, – всегда за этим должна смотреть антимонопольная служба, всегда».

    Но Артемьев, возглавляющий ФАС, оказывается, то ли не знает этого, то ли знает, но бездельничает. Но Путин поговорит с Артемьевым! Ну а раз поговори, можно не сомневаться, что Артемьев тут же поработает и цены на бензин начнут снижаться. Разве может быть иначе?

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