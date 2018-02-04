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сегодня, 10:43 0

МОК рассмотрит возможность допуска к Олимпиаде еще 15 российских атлетов

МОК рассмотрит возможность допуска к Олимпиаде еще 15 российских атлетов
Фото: publika.md

Олимпийский комитет России запросил у Международного олимпийского комитета приглашение на олимпиаду для 15 российских спортсменов. Они были оправданы Спортивным арбитражным судом.

Всего Спортивный арбитражный суд оправдал 28 апелляций российских атлетов. Однако заявки на участие в Олимпийских играх направили по 15 олимпийцам. Рассмотреть их предстоит комиссии МОК, которой руководит экс-министр спорта Франции и глава Независимой организации антидопингового тестирования Валери Фурнейрон.

«Мы рассмотрим дела 15 россиян. Каждого спортсмена проверят отдельно и по многим критериям. Пока нет обоснования, поэтому комментировать и назвать сроки сложно. На это уйдет какое-то количество времени. Все, что мы можем сделать, – это запустить процесс заново и рассмотреть приглашение этих атлетов на Олимпиаду», – заявил на пресс-конференции директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

Заседание исполкома МОК проходит в Пхенчхане. Дела всех 15 спортсменов будут разбираться в индивидуальном порядке, сообщает «Российская газета».

Накануне в Благовещенске прошел митинг-концерт на площади ОКЦ. Поддержать российских олимпийцев на мероприятие пришли около 700 человек.

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#Олимпиада #спорт #суды

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