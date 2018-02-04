Из-за порыва на водоводе улица в Благовещенске ушла под воду (видео)

Утром 4 февраля на улице Забурхановской из-под земли начала бить вода. Видео затопленного района читатель прислал в редакцию Амур.инфо. На место выехала бригада коммунальщиков.

«Вода прибывает. Залило аж до улицы Калинина. Ужас, что происходит. Улицы все залиты, машины стоят в воде», – рассказали жители дома № 95 по улице Забурхановской.

Благовещенцы рассказали, что вода начала прибывать с 8 часов утра. Фонтан бил из люков. Жители вызвали аварийные службы. На место выехали работники коммунальных служб.

«В этом районе порыв на водоводе. Техника на месте, бригада работает на месте. Специалисты еще определяются с местом порыва», – рассказали в пресс-службе «Амурских коммунальных систем».

Несколько домов на Забурхановской из-за порыва остаются без водоснабжения.