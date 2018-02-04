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Из-за порыва на водоводе улица в Благовещенске ушла под воду (видео)

Из-за порыва на водоводе улица в Благовещенске ушла под воду (видео)

Утром 4 февраля на улице Забурхановской из-под земли начала бить вода. Видео затопленного района читатель прислал в редакцию Амур.инфо. На место выехала бригада коммунальщиков.

«Вода прибывает. Залило аж до улицы Калинина. Ужас, что происходит. Улицы все залиты, машины стоят в воде», – рассказали жители дома № 95 по улице Забурхановской.

Благовещенцы рассказали, что вода начала прибывать с 8 часов утра. Фонтан бил из люков. Жители вызвали аварийные службы. На место выехали работники коммунальных служб.

«В этом районе порыв на водоводе. Техника на месте, бригада работает на месте. Специалисты еще определяются с местом порыва», – рассказали в пресс-службе «Амурских коммунальных систем».

Несколько домов на Забурхановской из-за порыва остаются без водоснабжения.

Просмотров всего: 4257

#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    впрочем ничего необычного

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    6 часов назад

    Конечно, главное каждый год почаще воду летом отключать и гидравлические испытания проводить. Второй порыв за сутки. ДБ.

  • Йошка

    Йошка
    6 часов назад

    http://forum.amur.info/city/146917/?page=last

    Эх!

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    6 часов назад

    Испытания на практике не прошли, а на бумаге все испытания пройдены. МЭР ты где, спишь небось?! Что вообще происходит, когда ты будешь в конце концов работать так, чтобы это устраивало жителей города?!

  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    ну кто мэра училку назначил?иди уже в отставку

  • Oiled

    Oiled
    4 часа назад

    Мэр вообще ничего не делает

    Дорогам хана,яма на яме

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Родился в СССР

    Испытания на практике не прошли, а на бумаге все испытания пройдены. МЭР ты где, спишь небось?! Что вообще происходит, когда ты будешь в конце концов работать так, чтобы это устраивало жителей города?!



    + много. Там еще, где - то бывший министр жкх и нынешний министр жкх отирались и Константинов. На кой этот баласт?

    Работяги с акс водоканала за копейки горбатятся в мороз по ночам, зады верхов прикрывая, латая дерьмо, а эти отчитываются все хорошо.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    4 часа назад

    С минуты на минуту должен подъехать передвижной пункт приема предложений по благоустройству. Ожидайте.

  • WSNX

    WSNX
    4 часа назад

    vertex

    Родился в СССР

    Испытания на практике не прошли, а на бумаге все испытания пройдены. МЭР ты где, спишь небось?! Что вообще происходит, когда ты будешь в конце концов работать так, чтобы это устраивало жителей города?!



    + много. Там еще, где - то бывший министр жкх и нынешний министр жкх отирались и Константинов. На кой этот баласт?

    Работяги с акс водоканала за копейки горбатятся в мороз по ночам, зады верхов прикрывая, латая дерьмо, а эти отчитываются все хорошо.



    Давайте начнем с начала, Господа.

    1. АКС это абсолютно частная организация у которой имущество города в аренде на 30 с фигом лет еще) Поэтому, какие к ним вопросы, они кроме денег себе никому ничего не должны, как и большинство других частных организаций)

    А т.к. это АО, угадайте кто акционер почти единственный (еще там кусочек акций подарили области)? Конечно - РКС :) а РКС входит в холдинг Ренова, а Ренова через некоторые еще формы входит в руки к одному одиозному и интересному дяде, что в Сколково светился)

    Он конечно дядька человеколюбивый и специально замутил подобное предприятие в сфере ЖКХ, не чтобы деньги зарабатывать в неразумных пределах, а для того, чтобы нам тут хорошо жилось...

    2. АКС уже упразднила филиалы, поэтому каких-то там АКС Амурводоканал (как и их роботяг) или АКС Теплосетьсервис уже не существует. Прокатитесь, посмотрите нет ли новых вывесок на здании, например, бывшего Водоканала? Прямо сейчас проходит стадия ликвидации филиалов - так называемая Оптимизация :) А все потому, что, видимо, в МСК решили, что денег нужно еще больше. Вова ж тарифы не разрешает растить шибко...

    Поэтому пара-тройка порывов это только начало :) Когда каналья потечет по улице - вот тогда запоем.

    3. Довершает всю эту вакханалию присланный (нанятый по контракту) руководитель иногородний (западный), у которого контракт года на 3, т.е. он заказ выполнит, деньги поставит в МСК и жить тут не будет - домой уедет :)

    Все написаное здесь не более чем вымысел. Любые совпадения с реальностью случайны. :)

  • Rihardvagner

    Rihardvagner
    4 часа назад

    Самое время крутячку кинуть клич в инстаграМММ по жалобам на течки воды на улице, провести кучу порожняковских совещаловок, бурную деятельность создать, к тому времени лед растает, вода уйдет. Работа идёт, результат виден)

  • Rihardvagner

    Rihardvagner
    4 часа назад

    Это глубокий системный кризис и систему надо срочно на выборах менять.

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    WSNX

    vertex

    Родился в СССР

    Испытания на практике не прошли, а на бумаге все испытания пройдены. МЭР ты где, спишь небось?! Что вообще происходит, когда ты будешь в конце концов работать так, чтобы это устраивало жителей города?!



    + много. Там еще, где - то бывший министр жкх и нынешний министр жкх отирались и Константинов. На кой этот баласт?

    Работяги с акс водоканала за копейки горбатятся в мороз по ночам, зады верхов прикрывая, латая дерьмо, а эти отчитываются все хорошо.



    Давайте начнем с начала, Господа.

    1. АКС это абсолютно частная организация у которой имущество города в аренде на 30 с фигом лет еще) Поэтому, какие к ним вопросы, они кроме денег себе никому ничего не должны, как и большинство других частных организаций)

    А т.к. это АО, угадайте кто акционер почти единственный (еще там кусочек акций подарили области)? Конечно - РКС :) а РКС входит в холдинг Ренова, а Ренова через некоторые еще формы входит в руки к одному одиозному и интересному дяде, что в Сколково светился)

    Он конечно дядька человеколюбивый и специально замутил подобное предприятие в сфере ЖКХ, не чтобы деньги зарабатывать в неразумных пределах, а для того, чтобы нам тут хорошо жилось...

    2. АКС уже упразднила филиалы, поэтому каких-то там АКС Амурводоканал (как и их роботяг) или АКС Теплосетьсервис уже не существует. Прокатитесь, посмотрите нет ли новых вывесок на здании, например, бывшего Водоканала? Прямо сейчас проходит стадия ликвидации филиалов - так называемая Оптимизация :) А все потому, что, видимо, в МСК решили, что денег нужно еще больше. Вова ж тарифы не разрешает растить шибко...

    Поэтому пара-тройка порывов это только начало :) Когда каналья потечет по улице - вот тогда запоем.

    3. Довершает всю эту вакханалию присланный (нанятый по контракту) руководитель иногородний (западный), у которого контракт года на 3, т.е. он заказ выполнит, деньги поставит в МСК и жить тут не будет - домой уедет :)

    Все написаное здесь не более чем вымысел. Любые совпадения с реальностью случайны. :)



    По слухам, базу водоканала администрация города забрала под что - то интересное со всеми построенными при СССР боксами и коммуникациями действующими, электриков выперли с их базы, туда МЧС поселили, а работяги водоканала, электрики и теплотехники все ютятся на базе старых гортеплосетей.

    Все написаное здесь не более чем вымысел. Любые совпадения с реальностью случайны. :)

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    Родился в СССР

    Испытания на практике не прошли, а на бумаге все испытания пройдены.



    Ещё бы Прокуратура заинтересовалась, как были проведены гидравлические испытания, если всю зиму всё рвётся!

  • КоВВ

    КоВВ
    1 час назад

    Им это не надо

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Вчера только мимо здания Водоканала проходила: окна без штор, пустое, никем не занятое. Еще подумалось - кому его отдадут...

  • serjio18

    serjio18
    51 минута назад

    3.2

  • Питерский

    Питерский
    25 минут назад

    Rihardvagner Самое время крутячку кинуть клич в инстаграМММ по жалобам на течки воды на улице, провести кучу порожняковских совещаловок, бурную деятельность создать, к тому времени лед растает, вода уйдет. Работа идёт, результат виден)


    Ничего он не сделает...

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