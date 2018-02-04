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4февраля
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сегодня, 09:24 0

До минус 27 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 4 февраля

До минус 27 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 4 февраля
Фото: kotopes.ru

В Амурской области 4 февраля ожидается переменная облачность, местами по северо-востоку пройдет снег. Максимальная минусовая температура ждет жителей северных районов – столбик термометра может опуститься до 27 градусов.

В целом по области днем будет от 15 до 21 градуса ниже нуля. Северо-западный ветер разгонится до 5 метров в секунду, местами в южных и центральных районах его скорость будет достигать 11 метров в секунду, а на севере установится штиль.

В Благовещенске осадков не ожидается. Днем температура воздуха составит минус 17-19 градусов. Скорость северо-западного ветра будет достигать 4-9 метров в секунду, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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