Жителям микрорайона Благовещенска вернули воду
В дома благовещенцев, проживающих в микрорайоне, вернулось водоснабжение. Воды не было у жителей микрорайонов Солнечный и Подсолнухи из-за порыва на водоводе. Авария случилась 3 февраля во второй половине дня.
Как рассказали в «Амурских коммунальных системах», порыв был на трубе водоснабжения, ведущей к микрорайону Солнечный. Специалисты установили муфту на трубу, в настоящее время аварийные работы завершаются. Причины аварии пока неизвестны. Со слов коммунальщиков, трубы в этом районе новые.
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