Жителям микрорайона Благовещенска вернули воду

Как рассказали в «Амурских коммунальных системах», порыв был на трубе водоснабжения, ведущей к микрорайону Солнечный. Специалисты установили муфту на трубу, в настоящее время аварийные работы завершаются. Причины аварии пока неизвестны. Со слов коммунальщиков, трубы в этом районе новые.