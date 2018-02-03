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3 февраля 2018, 22:24 0

Жителям микрорайона Благовещенска вернули воду

В дома благовещенцев, проживающих в микрорайоне, вернулось водоснабжение. Воды не было у жителей микрорайонов Солнечный и Подсолнухи из-за порыва на водоводе. Авария случилась 3 февраля во второй половине дня.

Как рассказали в «Амурских коммунальных системах», порыв был на трубе водоснабжения, ведущей к микрорайону Солнечный. Специалисты установили муфту на трубу, в настоящее время аварийные работы завершаются. Причины аварии пока неизвестны. Со слов коммунальщиков, трубы в этом районе новые.

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#ЖКХ #происшествия

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