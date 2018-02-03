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3 февраля 2018, 21:35 0

На Чигиринском водохранилище стартовал чемпионат по ледовым гонкам

На Чигиринском водохранилище стартовал чемпионат по ледовым гонкам

В субботу, 3 февраля, на Чигиринском водохранилище начался первый этап чемпионата Амурской области и города Благовещенска по ледовым кольцевым гонкам. В нем приняли участие 16 пилотов из Свободного, Завитинска, областного центра Приамурья и Владивостока.

Соревнования начались в полдень, открыл мероприятие начальник городского управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Кутека. Далее начались заезды. Стартовали по четыре гонщика, каждый должен был проехать за один раз три круга. Параллельно на водохранилище проводились соревнования по зимнему дрифту.

«Растет уровень спортсменов с каждым годом. Растет подготовленность автомобилей, с каждой гонкой они эволюционируют. По количеству участников – где-то больше, где-то меньше. Примерно одинаково каждый раз. Летом мы не проводим кольцевые гонки, потому что наш картодром немного не подходит для этого. Надеюсь, что получится его расширить и модернизировать», – сказал организатор соревнований Алексей Шматок.

В воскресенье, 4 февраля, на водохранилище состоится второй этап чемпионата по ледовым гонкам. А 17 и 18 февраля – третий и четвертый этапы. Кроме того, в рамках областных соревнований две гонки пройдут в Завитинске и Свободном 3 и 10 марта.

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#спорт #транспорт

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