Следственный комитет призвал пересмотреть процедуру усыновления детей из-за насилия

В следственном комитете России заявили о необходимости пересмотреть процедуру передачи детей в приемные семьи. Такие меры нужны в связи с участившимися случаями насилия над малолетними, сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Как уточнили в следственном комитете, новости о трагических случаях приходят нередко. К примеру, в августе 2016 года в Подмосковье приемные родители инсценировали пропажу шестилетней дочери, убитой ими еще в апреле. В мае 2017 года в Волгоградской области супруги, воспитывавшие четверых приемных детей, не вызвали вовремя скорую для обварившегося кипятком ребенка и скрыли его гибель. В августе 2017 года жительница одного из поселков в Амурской области избила опекаемого, в результате ребенок умер.

Также известно о случае, когда жительница Магаданской области много лет морила голодом ребенка ради получения социальных выплат. А 2 февраля правоохранительные органы в Москве возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство трехлетнего ребенка. По подозрению в совершении преступления были задержаны его опекуны — 37-летний мужчина и 33-летняя женщина, пишет «Коммерсантъ».

«В связи с тем, что это уже далеко не первый случай в следственной практике, где имело место насилие со стороны приемных родителей, назревают определенные вопросы к механизму передачи детей в приемные семьи и системе контроля над ними. Очевидно, что это требует самого серьезного внимания, детального анализа, совершенствования или переработки действующего порядка», — отметили в СКР.