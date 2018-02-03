В микрорайоне Благовещенска сквозь землю пробилась вода

В Благовещенске произошла коммунальная авария. В микрорайоне из земли фонтаном хлынула вода. Весь тротуар оказался затоплен. Фотоснимки подтопленного участка горожане выложили в соцсети.

Авария произошла в районе Игнатьевского шоссе и улицы Василенко. Как сообщили в АКС, там случился порыв на водоводе. В настоящее время специалисты ищут место порыва и откачивают воду. Работает дежурная бригада «Амурских коммунальных систем», вакуумный автомобиль, трактор.

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#ЖКХ #происшествия

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Екатерина PL