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3 февраля 2018, 19:15 6

В микрорайоне Благовещенска сквозь землю пробилась вода

В микрорайоне Благовещенска сквозь землю пробилась вода

В Благовещенске произошла коммунальная авария. В микрорайоне из земли фонтаном хлынула вода. Весь тротуар оказался затоплен. Фотоснимки подтопленного участка горожане выложили в соцсети.

Авария произошла в районе Игнатьевского шоссе и улицы Василенко. Как сообщили в АКС, там случился порыв на водоводе. В настоящее время специалисты ищут место порыва и откачивают воду. Работает дежурная бригада «Амурских коммунальных систем», вакуумный автомобиль, трактор.

Просмотров всего: 3283

#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • Геральт

    Геральт
    8 часов назад

    сидим без воды

  • tankist btb

    tankist btb
    8 часов назад

    не зачем покупать картиры в новостройках. знаю по опыту.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    7 часов назад

    Задолбали старые трубы латать. Сколько еще без воды сидеть

  • Братеев

    Братеев
    7 часов назад

    а расходы раскинут на население

  • Хмык

    Хмык
    6 часов назад

    Это потому что водопровод не освятили.

    Надо жалобу на Лукиана писать.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    6 часов назад

    Слава яйцам! Воду дали

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