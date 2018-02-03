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3 февраля 2018, 18:53 9

В Благовещенске заработал передвижной пункт приема предложений по благоустройству

В Благовещенске заработал передвижной пункт приема предложений по благоустройству

Благовещенцы продолжают вносить свои предложения по благоустройству общественных территорий по программе «Формирование комфортной городской среды». По просьбам коллективов городских предприятий и организаций, помимо 20 стационарных пунктов, с 3 февраля организован передвижной пункт приема предложений.

Так, жители района судостроительного завода сегодня уже внесли свои варианты, оставив их в передвижном пункте. «Нам важно узнать мнение большинства благовещенцев, поэтому передвижные урны будут поочередно размещаться в вузах, ссузах, городских предприятиях и организациях. Ведь мы понимаем, что не у всех горожан есть возможность посетить 20 стационарных пунктов», – пояснили в городском управлении ЖКХ.

Как сообщалось ранее, прием предложений от жителей города по выбору общественной территории для благоустройства начался с 15 января. Высказаться можно только за территорию общего пользования (сквер, аллея, площадь, фонтан и так далее). После 9 февраля будут отобраны семь самых популярных по количеству предложений территорий, для которых разработают дизайн-проекты, и они будут вынесены на общественное голосование в день президентских выборов – 18 марта 2018 года.

Территорию, набравшую наибольшее количество голосов по итогам этого опроса, благоустроят в 2018 году. Остальные внесут в планы по реализации проекта на последующие годы.

Оставить свои предложения можно в ОКЦ и его филиалах, в администрации города, управлении ЖКХ, областной филармонии, ЦЭВе, РКЦ, МФЦ, АОДНТ, кинотеатре «Благовещенск», а также в торговых центрах «Перекресток», «Острова», «Большой», «Небесный», «Мега», «Бурхан», «Ледяной», ЦУМ.

Просмотров всего: 473

#жизнь #ЖКХ

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Комментарии
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  • AmurLand

    AmurLand
    8 часов назад

    Дорогу сделайте по Шимановского от Красноармейской до Октябрьской.

  • 432

    432
    6 часов назад

    В микрахе порыв!!! сделайте (сделайте вид)

  • Хмык

    Хмык
    5 часов назад

    Предлагаю администрации города хоть что-нибудь сделать. Кроме заборов.

  • ландыш53

    ландыш53
    4 часа назад

    У нас хороший зеленый двор. Хочется чтоб нам поставили несколько тренажеров. Для оздоравливания пенсионеров и всем кто ходит в наш двор. Красноармейская 171.

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    AmurLand

    Дорогу сделайте по Шимановского от Красноармейской до Октябрьской.



    Поддерживаю! В центре города колдобины - грунтовая "дорога", безобразие!

  • Myxira

    Myxira
    4 часа назад

    "По просьбам коллективов городских предприятий и организаций..." - чего только не сделаешь перед выборами

  • Bender

    Bender
    4 часа назад

    AmurLandДорогу сделайте по Шимановского от Красноармейской до Октябрьской.


    Так там дом строится, пока не достроится дорогу нефиг асфальтировать - переделывать через год, два

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    4 часа назад

    Для благоустройства города необходимо, чтобы в Благовещенске заработал передвижной пункт приема стеклотары.

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    Bender

    AmurLand

    Дорогу сделайте по Шимановского от Красноармейской до Октябрьской.



    Так там дом строится, пока не достроится дорогу нефиг асфальтировать - переделывать через год, два


    Асфальт по Красноармейской благополучно выдержал строительство двух многоквартирных домов и, на данный момент, благополучно терпит упомянутый вами строящийся дом.

    Кстати, этот самый строящийся ЖК "Современный" будет сдан в четвертом квартале 2018 года, на данный момент отстроено из шестнадцати семь этажей. Но клочок дороги между Красноармейской и Октябрьской нам туманно пообещали поставить в план на 2020 год.

    А до той поры: дышите пылью, ломайте автотранспорт.

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