В Благовещенске заработал передвижной пункт приема предложений по благоустройству

Так, жители района судостроительного завода сегодня уже внесли свои варианты, оставив их в передвижном пункте. «Нам важно узнать мнение большинства благовещенцев, поэтому передвижные урны будут поочередно размещаться в вузах, ссузах, городских предприятиях и организациях. Ведь мы понимаем, что не у всех горожан есть возможность посетить 20 стационарных пунктов», – пояснили в городском управлении ЖКХ.

Как сообщалось ранее, прием предложений от жителей города по выбору общественной территории для благоустройства начался с 15 января. Высказаться можно только за территорию общего пользования (сквер, аллея, площадь, фонтан и так далее). После 9 февраля будут отобраны семь самых популярных по количеству предложений территорий, для которых разработают дизайн-проекты, и они будут вынесены на общественное голосование в день президентских выборов – 18 марта 2018 года.

Территорию, набравшую наибольшее количество голосов по итогам этого опроса, благоустроят в 2018 году. Остальные внесут в планы по реализации проекта на последующие годы.

Оставить свои предложения можно в ОКЦ и его филиалах, в администрации города, управлении ЖКХ, областной филармонии, ЦЭВе, РКЦ, МФЦ, АОДНТ, кинотеатре «Благовещенск», а также в торговых центрах «Перекресток», «Острова», «Большой», «Небесный», «Мега», «Бурхан», «Ледяной», ЦУМ.