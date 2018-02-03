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3 февраля 2018, 17:08 18

Благовещенка прошла обучение у мошенников и лишилась 600 тысяч рублей

Благовещенка прошла обучение у мошенников и лишилась 600 тысяч рублей
Фото: KHARKIV Today

В дежурную часть Благовещенска поступило заявление от местной жительницы, которая рассказала полицейским, что стала жертвой мошенников. Горожанке предложили пройти бесплатное обучение в режиме онлайн, но в итоге обманули. Амурчанка лишилась 600 000 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что потерпевшей по телефону позвонил незнакомец. Представившись менеджером одной из фирм, он предложил женщине пройти бесплатное обучение по федеральной программе по вопросам финансов. После длительных уговоров женщина согласилась. Обучение проходило через онлайн-мессенджер посредством видеосвязи.

Через несколько дней во время разговора женщине предложили заработать деньги через брокерскую компанию. Но, чтобы трейдер мог проводить занятия лично, необходимо было на сайте фирмы открыть лицевой счет и пополнить его. Это потерпевшая и сделала.

Женщина на открытый ею счет перевела 600 тысяч рублей. После перевода денег уроки по обучению финансовой независимости прекратились, а трейдер фирмы сообщил, что счет сохранить не удалось. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что абонентский номер, с которого звонили мошенники, зарегистрирован в другом регионе.

Следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». В настоящее время устанавливаются личности мошенников, сообщает амурское управление МВД.

Просмотров всего: 2223

#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
Показать все (18) Обсудить на форуме
  • Rak900

    Rak900
    11 часов назад

    мозгов нет к сожалению

  • slunopotam

    slunopotam
    10 часов назад

    600 000 тысяч - это, шобы вы знали - 600 миллионов. Потому шо тысяча тысяч, таки, миллион.

    На секундочку.

    А касательно содержания - таких мошенников нужно награждать орденами. За перераспределение денежных средств от идиотов к мсыслящим. Как, ввобще, не обладая мозгами, можно заработать такие деньги?..

    Кто этой безмозглой платил и за что?

  • батарейка

    батарейка
    10 часов назад

    Какой ужас, ну хоть бы 60000 положила, зачем столько то?

  • Gitaristka

    Gitaristka
    10 часов назад

    не перевелись еще лохи))) любой школьник должен знать, что трейдер никогда не будет названивать левым людям и предлагаю заработать))))))))))

  • мыжго

    мыжго
    10 часов назад

    Вот реально - нисколько не жалко.

  • postal

    postal
    9 часов назад

    Нищие вокруг,ага,а дураков разводят на неплохие деньги!

  • SVV28

    SVV28
    9 часов назад

    Полицией, проведены следственном-оперативные мероприятия и установлено, что абонентский номер мошенников зарегистрирован в другом регионе... ---------------Об этом можно было и не сообщать.

  • tankist btb

    tankist btb
    8 часов назад

    и когда дебилы переведутся на Руси

  • DrDimon

    DrDimon
    7 часов назад

    SVV28

    Полицией, проведены следственном-оперативные мероприятия и установлено, что абонентский номер мошенников зарегистрирован в другом регионе... ---------------Об этом можно было и не сообщать.



    Более того, подобные следственно-оперативные мероприятия можно провести самостоятельно в течение минуты, не слезая с дивана.

    Бедная нищая Россия...

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    7 часов назад

    Лучше ездить к морю, дышать морским воздухом, отдыхать, имея такие деньги, так нет, ищут люди приключений на ровном месте.

  • Леонидова

    Леонидова
    7 часов назад

    tankist btb

    и когда дебилы переведутся на Руси



    и когда состоятельные дебилы переведутся))))

  • Леонидова

    Леонидова
    7 часов назад

    Родился в СССР

    Лучше ездить к морю, дышать морским воздухом, отдыхать, имея такие деньги, так нет, ищут люди приключений на ровном месте.



    сейчас мошенники и поедут)

  • Генрих VI

    Генрих VI
    7 часов назад

    Родился в СССР

    Лучше ездить к морю, дышать морским воздухом, отдыхать, имея такие деньги, так нет, ищут люди приключений на ровном месте.



    Ну, не такие уж и большие деньги, хотя, конечно, обидно отдавать их мошенникам.

  • Любопытная Варвара

    Любопытная Варвара
    6 часов назад

    Уж сколько раз твердили миру...

  • NEOS

    NEOS
    6 часов назад

    Эх, жаль, что я не знал её телефона...

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    5 часов назад

    Как люди имеют 600 тысяч рублей? Для меня это богатеи

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    5 часов назад



    Через несколько дней во время разговора женщине предложили



    ух тыж

    сначала уговаривали, потом обучали, а потом предложили....

    длительная по срокам схемы мошеничества

    у нас в стране это редкость

  • ВрангельШмидт

    ВрангельШмидт
    48 минут назад

    Не лохушка на депозите держать-банкиров кормить, видать % предложили больше чем в КПК восточный-умножить

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