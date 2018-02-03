Благовещенка прошла обучение у мошенников и лишилась 600 тысяч рублей

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В дежурную часть Благовещенска поступило заявление от местной жительницы, которая рассказала полицейским, что стала жертвой мошенников. Горожанке предложили пройти бесплатное обучение в режиме онлайн, но в итоге обманули. Амурчанка лишилась 600 000 тысяч рублей.

Предварительно установлено, что потерпевшей по телефону позвонил незнакомец. Представившись менеджером одной из фирм, он предложил женщине пройти бесплатное обучение по федеральной программе по вопросам финансов. После длительных уговоров женщина согласилась. Обучение проходило через онлайн-мессенджер посредством видеосвязи.

Через несколько дней во время разговора женщине предложили заработать деньги через брокерскую компанию. Но, чтобы трейдер мог проводить занятия лично, необходимо было на сайте фирмы открыть лицевой счет и пополнить его. Это потерпевшая и сделала.

Женщина на открытый ею счет перевела 600 тысяч рублей. После перевода денег уроки по обучению финансовой независимости прекратились, а трейдер фирмы сообщил, что счет сохранить не удалось. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что абонентский номер, с которого звонили мошенники, зарегистрирован в другом регионе.

Следственным отделом МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». В настоящее время устанавливаются личности мошенников, сообщает амурское управление МВД.