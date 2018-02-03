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3 февраля 2018, 16:37 2

Почти половина участников кастинга народных ведущих прошла во второй тур

Почти половина участников кастинга народных ведущих прошла во второй тур

На «Альфа-канале» завершился первый день кастинга народных ведущих. В субботу, 3 февраля, в телекомпании прошли собеседования с желающими попасть на «голубой экран». Всего редакторы телепрограмм познакомились с 67 претендентами. Это немного больше, чем в прошлом году.

Как отметили в телекомпании, в прошлом году участники были старшего возраста и пробовались на «Новости» и «Простые вопросы». В этом году среди конкурсантов оказалось больше молодежи, и шли претенденты в основном на программу «Благовещенск: инструкция по применению».

Некоторые уже пробовали свои силы в прошлом году, но пройти во второй тур не смогли. Поэтому они вновь пришли испытать удачу. Были на кастинге и те, кто специально приехал в Благовещенск на конкурс народных ведущих. Например, двое жителей Тамбовки.

«Я тут самая возрастная. И я считаю, что "Альфа-каналу" – молодому, динамичному – не хватает взрослых ведущих и взрослых возрастных передач, которые я бы с удовольствием помогала бы делать», – отметила участница кастинга из Тамбовки Оксана Михалева.

В итоге из 67 претендентов во втором туре оказалось 36. На программу «Простые вопросы» отобрали 8 человек, на «Новости» – 13, на «Сканер» – 3, на «Новости экономики» – 5, на «Благовещенск: инструкция по применению» – 7 человек. Им предстоит пройти видеопробы, которые состоятся 10 февраля.

После этого редакторы должны будут отобрать финалистов. В эфир они выйдут 13 февраля, затем начнется голосование на сайте Амур.инфо. Продлится оно до 18 февраля, а уже 19-го станут известны победители конкурса.

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#конкурсы #СМИ

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    7 часов назад

    Возьмите 365 ведущих..Каждый день пускай меняются.

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