Пропавшего в Свободном ребенка искали по всему городу, а нашли дома

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В Свободном 2 февраля пропал 8-летний мальчик. Сообщение о его исчезновении поступило вечером, на поиски были подняты все службы. К розыскным мероприятиям подключились волонтеры и неравнодушные горожане. Спустя несколько часов ребенка нашли дома.

Как рассказали волонтеры, участвовавшие в поисках, мальчика искали всем городом. К мероприятиям подключился и глава Свободного. 3 февраля Юрий Романов выложил в соцсети видео, в котором рассказал, что ребенок нашелся. Мальчик жив и здоров.

«2 февраля вечером из ЕДДС поступило сообщение, что у нас в городе пропал ребенок 8-ми лет, ученик второго класса школы № 6. После этого я начал обзванивать все службы. Кто-то уже знал, кто-то уже принимал участие в поиске. Обратились к молодежи, обратились через соцсети и через группы к жителям Свободного. Около 4 часов утра прозвучал звонок, что ребенок найден. Все обошлось благополучно», – сказал глава города и поблагодарил участников поисков.

Как оказалось, мальчик все это время находился дома. Ребенок спрятался за диван и уснул. А когда проснулся, побоялся выходить из укрытия, подумав, что родители будут его ругать.